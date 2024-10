Las oposiciones más buscadas en Cádiz: plazas y requisitos

La complicada situación del mercado laboral, especialmente en una provincia como Cádiz lastrada por el paro, ha hecho crecer exponencialmente el interés en las oposiciones. Estudiar y prepararse un temario es la salida que encuentran muchos jóvenes que ven en la administración pública su opción para acceder al mercado laboral, pero también cada vez más se está convirtiendo en la posibilidad que encuentran otros perfiles profesionales para lograr un puesto de trabajo con mayor estabilidad y que les garantice un sueldo seguro cada mes.

Aunque oposiciones hay casi tantas como gustos distintos, las plazas de acceso libre ya sea en la administración estatal, autonómica o local son las más masivas, las preferidas por aquellas personas que no cuentan con bagaje dentro de la administración y las que únicamente puntúa el resultado de los exámenes. Dentro de esto, las de auxiliar de administración son a las que más personas se suelen presentar: los requisitos educativos (los estudios básicos), el precio de las tasas (por lo general no suelen superar los 10 euros), el temario (denso aunque no imposible) y el número de plazas (suelen ser las más numerosas) las hacen especialmente atractivas para todos aquellos que desean probar suerte.

Enumeramos algunas de las que están activas en la provincia, con plazo aún para presentar la solicitud.

Ayuntamiento de Cádiz

Para el Consistorio de la ciudad, hay que estar pendiente de la apertura del plazo de presentación de solicitudes para un total de 12 plazas de auxiliar administrativo que corresponden a ofertas de empleo público (OEP) de 2021 y 2022. El anuncio se publicó el pasado 12 de septiembre y según las bases específicas, la presentación de solicitudes se realizará exclusivamente accediendo a la página web www.cadiz.es, pinchando el icono ‘Convocatorias procesos selectivos’ o a través de este enlace directo.

En este caso concreto, y según la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la prueba contará con una fase de concurso, es decir, que una vez superados los tres exámenes, habrá una parte en la que se realizará la valoración de méritos aportado por cada opositor.

Diputación de Cádiz

Las oposiciones de auxiliar administrativo de la Diputación suelen ser de las más atractivas, especialmente por el sueldo fijado para estos escalafones. Actualmente, la administración provincial está inmersa en la finalización del proceso de selección de 21 plazas, que resultaron del sumatorio de varias OEP que se fueron retrasando en el tiempo. Tienen también iniciado el trámite para otro grupo de 33 puestos de auxiliar administrativo aunque en este caso, el plazo de inscripción ya finalizó. No obstante, la página web en la que publican sus ofertas debería ser de obligada consulta para todos aquellos que ansían formar parte de la administración pública.

Empleo en otras administraciones en Cádiz