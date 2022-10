Crean unas gafas para personas que han perdido el olfato a causa del Covid

Hay gaditanos y gaditanas que se quedaron sin pestañas a causa del Covid y que aún están sometidos a diversos tratamientos médicos para recuperarlas. Otros, según un especialista del SAS consultado por este periódico, perdieron el pelo en otras partes de su cuerpo aunque aseguran que es sólo cuestión de tiempo y que el pello o las vellosidad se recuperar al cabo del tiempo.

Otras personas afirman sentirse aún cansados a pesar de hacer muchos meses y otras muchas insisten en que no son las mismas después de haber pasado el virus. Tanto es así que siguen tomándose diversos tratamientos, muchos aún en fase de prueba para intentar que sus cuerpos vuelvan a la normalidad si es esto posible.

En la memoria histórica del coronavirus y del confinamiento quedará uno de los síntomas que se convirtieron en más fiables a la hora de autodiagnosticarse el Covid y someterse, ya casi con la total certeza del contagio, a los test Covid que se llegaron a convertir en muchas casas de los gaditanos en un elemento más de nuestros botiquines caseros.

Este síntoma era la pérdida del gusto y del olfato. Y si en aquel entonces era sólo un síntoma, ahora se ha convertido para muchos en secuela, ya que, a pesar de haber vuelto a sus vidas y labores tradicionales, han tenido que aprender a convivir con esta incapacidad para discernir, sobre todo, los olores.

Pero la ciencia no cesa y menos después de que el Covid se convirtiera no sólo en una enfermedad que ha pasado a la historia de la humanidad sino en un auténtico negocio para muchos, a la vez que la auténtica ruina para muchos negocios y empresa que no lograron sobrevivir a la crisis y sucumbieron por culpa del coronavirus.

Las universidades del mundo así como muchas empresas de farmacología estudian aún la forma de hacer que la gente pueda volver a oler una flor o una buena receta. Y de ahí que, al parecer, un equipo de investigadores de la Universidad de Virginia Commonwealth ha desarrollado una nariz biónica, la cual haría posible la restauración de las conexiones nerviosas en personas que hayan perdido el sentido del olfato a causa de alguna enfermedad, entre ellas el Covid.

Para ello, el equipo de la Universidad de Virginia ideó un prototipo que probó con éxito en ratas y que ahora pasará a una etapa experimental en seres humanos.

Sin embargo, para estas gafas con las que contaría la nariz biónica el reto no está en devolver a la persona la capacidad de percibir olores, sino en simularlos. Crearon un dispositivo que implementaron en unas gafas en cuyo puente pusieron un sensor para que se encargue de detectar los olores y transmitir la señal hacia la patilla y luego a un receptor situado bajo la piel.

Cabe mencionar que este receptor tiene la función interpretar cada olor y convertirlo en impulsos eléctricos reconocibles por el bulbo olfatorio.

Pese a lo beneficiosa que esta iniciativa pueda resultar, uno de los obstáculos que podrían plantearse es que los pacientes que deseen hacer uso de este invento tendrán que someterse a una cirugía, algo que muchos se lo pensarían dos y tres veces.