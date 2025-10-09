Oferta laboral en esta ciudad de Cádiz: contrato indefinido y casi 2.000 euros al mes

Jerez de la Frontera se convierte en el foco de atención para los profesionales del mecanizado. Una empresa local ha publicado una oferta laboral destacada para cubrir el puesto de Mecánico/a fresador/a, con contrato indefinido, jornada completa de 7:00 a 15:00 y un salario bruto de 1.954 euros al mes. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 14 de octubre de 2025.

La vacante está dirigida a profesionales con al menos 12 meses de experiencia en ocupaciones relacionadas con preparadores y ajustadores de máquinas-herramientas CNC y formación profesional de nivel medio. Se requieren conocimientos en mecanizado CNC y convencional, interpretación de planos y croquis, y manejo de herramientas de medición.

Montajes en taller y en campo: las funciones del puesto

Se realizará el montaje de fabricados tanto en taller como en las instalaciones de clientes, por lo que la disponibilidad para desplazamientos será necesaria. Se valorará la experiencia en verificación de medidas, interpretación de planos, conocimiento del lenguaje de máquinas y capacidad de trabajo en equipo, así como la disponibilidad para participar en reparaciones y montajes fuera del centro de trabajo.

El permiso de conducir B será obligatorio, ya que los traslados a distintas instalaciones forman parte de las responsabilidades del puesto. De esta forma, se garantiza que los trabajos se cumplan con autonomía y dentro de los plazos establecidos.

Condiciones laborales destacadas

El puesto ofrece contrato indefinido, horario fijo y salario competitivo, atractivo dentro del sector en Cádiz. Aunque no se incluyen pagas extras prorrateadas, se proporciona una remuneración mensual de 1.954 euros, considerada sólida para profesionales cualificados.

La vacante permite que se desarrollen habilidades técnicas avanzadas en fresadoras CNC y trabajos de montaje en campo, consolidándose como una oportunidad estratégica para el crecimiento profesional dentro de la industria del mecanizado.

Perfil profesional requerido

Se valorará que se posean precisión, proactividad y capacidad de trabajo en equipo. La experiencia en interpretación de planos y verificación de medidas será fundamental para garantizar la calidad de los trabajos. Asimismo, se considerará importante el conocimiento del lenguaje de máquinas, lo que permitirá operar de manera eficiente en entornos de producción y mantenimiento industrial.

Plazos y proceso de inscripción

La oferta fue publicada el 7 de octubre de 2025 y el plazo para la inscripción se cerrará el 14 de octubre de 2025. Las candidaturas deben ser presentadas a través del portal de empleo oficial, acompañadas de la documentación que acredite formación y experiencia.

Con esta vacante, Jerez se posiciona como un destino atractivo para técnicos especializados en mecanizado, ofreciendo salario competitivo, estabilidad y un entorno laboral que combina taller y campo. La incorporación a un proyecto sólido y con proyección de crecimiento será posible para los perfiles que cumplan con los requisitos.