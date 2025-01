Una nueva borrasca se acerca a Cádiz: las previsiones

La borrasca Floriane, la sexta de gran impacto de la temporada que ha pasado de puntillas por Cádiz, se aleja por el norte de Europa, dando paso a varios días de anticiclón. Si bien, los días de sol llegarán a su fin este miércoles, jornada en la que volverán las precipitaciones a la provincia gaditana.

El nuevo frente también entrará por el oeste de Francia y por Galicia, e irá avanzando hacia el este cruzando la península, dejando las nuevas lluvias a partir de la tarde del miércoles en el sur. Así, con un 85 por ciento de probabilidades de lluvia, podría empezar a llover en torno a las seis de la tarde, según recoge la AEMET.

Las temperaturas mínimas no cambiarán el miércoles y las máximas irán en ascenso, aunque los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a suroeste flojos a moderados a partir de mediodía.

No obstante, será el jueves cuando caiga más agua en la provincia, con una media de 6 litros en la capital, 19 litros en Chiclana, 20 litros en Medina, 13 en Vejer, 18 en Ubrique, 18 en El Bosque, 17 en Grazalema, 3,3 en Rota y en Sanlúcar, 1,4 en Tarifa y 19 litros en Alcalá de los Gazules.

Ya el viernes, la Aemet habla de cielos muy nubosos con nubes bajas y bancos de niebla matinales, tendiendo a poco nubosos durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Según Meteored, el nuevon frente frío bastante activo asociado a la nueva borrasca, que a su vez podría ser nombrada como Garoe por el grupo suroeste, pasará cerca del norte peninsular y repartirá precipitaciones. Además, un río atmosférico procedente del Atlántico las reforzará en algunos sectores de la vertiente atlántica. A todo esto se unirá el fuerte viento, sobre todo en el norte, donde la situación marítima estará bastante muy complicada.