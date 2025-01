La moneda de 25 pesetas que vale un millón de euros: así es este curioso y costoso mercado

Una moneda de 25 pesetas que se quedó olvidada en un bolsillo al cabo de las décadas puede costar centenares de euros. Así lo dicta el curioso mercado de la numismática en portales de segunda mano como Ebay. Un rápido vistazo en este portal muestra que aquellos que decidieron guardarse monedas que fueron comunes en su día no tomaron ninguna decisión descabellada. El trueque sale favorable para quien apostó en su día por mantener en el cajón una moneda que apenas servía para comprar un paquete de patatas.

Por ejemplo, en esta famosa web de compra de artículos de segunda mano se puede obtener una moneda de 25 pesetas con motivos de los Juegos Olímicos de Barcelona 92 por 3.600 euros. Es una pieza acuñada en su día para conmemorar esta importante cita para el país que, años después, se vende a un alto precio. El público objetivo de esta oferta es el coleccionista con alto poder adquisitivo que ya dispone de otras piezas similares y que incluso puede negociar un intercambio.

Continuando con las monedas de 25 pesetas, una de las más destacadas es una plateada, que no llegó al público general en ningún momento, cuyo valor es nada menos que de un millón de euros. En la descripción del producto, se aclara que fue adquirido en el banco y que no ha circulado nunca. El Banco de España aún admite las pesetas. De hecho, en su web hay un documento donde especifica cuáles son las monedas oficiales que se admiten en el organismo estatal. No obstante, muchas de las personas que tienen en su haber alguna peseta, la considera más bien una reliquia y decide comerciar con ella a través de portales como Ebay.

El de las 25 pesetas es solo un ejemplo. Hay muchos más casos con otros valores diferentes, incluso con duros y reales de los tiempos de la dictadura franquista. Los euros también tienen su mercado. Ya sea por tiradas limitadas, conmemorativas o por algo en especial. Una de las ofertas publicadas por un vendedor particular es una moneda de 2 euros a cambio de 800 euros. En los detalles del artículo, se aclara que es una moneda previa a la circulación de los euros en España, al tener fecha del año 2000. No fue hasta el 2002 cuando se empezó a pagar con esta divisa.

Las monedas especiales se acuñan, normalmente, ante eventos singulares de interés general. Según la relevancia del mismo, el valor será mayor o menor. Por ejemplo, es habitual encontrar numismática sobre el Mundial de España de 1982, el único celebrado hasta la fecha en España. 100 pesetas se ofrecen en Ebay a cambio de 2.000 euros. En este caso, se trata de una pieza con detalles específicos sobre la cita del balompié y en el reverso muestra el busto de perfil de Juan Carlos I. Las ofertas son variadas y de diversa naturaleza