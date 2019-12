Los modelitos de Paz Padilla para 'competir' con la Pedroche en Nochevieja

La gaditana Paz Padilla es una de las presentadoras estrella de Mediaset, cargo que ejerce desde hace años en Sálvame, además de formar parte del jurado de Got Talent España y encarnar a La Chusa en la serie La que se avecina. Este año será además la encargada de presentar por primera vez las Campanadas, con el también presentador Jesús Vázquez como acompañante.

La pasada Nochebuena Paz Padilla fue una de las invitadas en la particular cena navideña de Bertín Osborne en un programa especial de Mi casa es la tuya y aprovechó para dar pistas sobre el modelito que lucirá para dar la bienvenida a 2020. La presentadora pidió ayuda a Bertín, Santi Millán y David de Jorge para elegir el vestido con el que competir con Cristina Pedroche, conocida por los atrevidos diseños que suele lucir cada Nochevieja.

La gaditana no quiso ser menos y lució cuerpazo con su primera opción, que dejaba poco a la imaginación. Mucho más recatado fue el segundo, mientras que el tercero fue un particular mono de unicornio que no contó con el apoyo de sus compañeros de mesa. No será ninguno de estos el vestido que Paz Padilla luzca esta Nochevieja, pero sí adelantó que "será una mezcla de todos los looks que os he enseñado esta noche".

Aquí puedes ver el vídeo en el que luce modelitos y cuerpazo en el programa Mi casa es la tuya.