El miedo a otro apagón masivo de luz dispara la compra de productos para el 'kit de emergencia'

El gran apagón eléctrico que sufrió el país a finales de abril de 2025 dejó en evidencia que muchos ciudadanos no estaban preparados para enfrentarse a situaciones de gran magnitud. Al tiempo que aquellos gigavatios de producción eléctrica "desaparecían" súbitamente del sistema a las 12:33 horas del 28 de abril, muchos comenzaron a tomar conciencia de la dependencia que se tiene hacia la electricidad. Sin internet en los trabajos, si telefonía móvil, sin semáforos, sin luz en las casas fuimos conscientes de que poco más se podía hacer más allá de buscar unas buenas velas y esperar.

La alerta lanzada el pasado 8 de octubre por Red Eléctrica, que advertía "de cambios bruscos de tensión" en los días anteriores ha metido el miedo en el cuerpo a muchos ciudadanos, sabedores de que su preparación ante un evento de similar magnitud sería similar al de abril, es decir, velas que habría que buscar y algunas pilas sueltas por casa.

A pesar de que tanto el Gobierno como Red Eléctrica dicen que esos cambios de tensión detectados no han implicado riesgos, son muchos los que se han lanzado sin demora a la compra de todos aquellos productos que deberían estar en un buen 'kit de emergencias'. La Unión Europea propuso en el mismo mes de abril a través de una memoria de prevención para civiles en caso de emergencias, qué podría contener un kit de supervivencia. En el informe 'Estrategia de Preparación de la Unión', se pedía a la ciudadanía que prepararan suministros para poder sobrevivir durante algunos días sin ayuda externa. Esto es contar con suficiente agua, comida, medicamentos y baterías por si no fuera posible conseguirlos por alguna emergencia.

Qué debe llevar un kit de emergencia o supervivencia

El listado de elementos que contendría ese kit sería agua, alimentos sin caducidad, pilas, linterna, batería para el móvil, medicinas y kit de primeros auxilios, dinero, extintor, hornillo, combustible, cerillas, pastillas de yodo y artículos básico de higiene como jabón y pasta de dientes.

Según idealo, un comparador de precios, "la demanda de productos relacionados con el suministro energético y la supervivencia se ha disparado de media en un 76% en los últimos días". Los hornillos y camping gas han registrado un incremento del 253%, convirtiéndose en el producto más buscado entre los usuarios. Seguido por las estaciones de energía que crecen en un 87%, las radios que aumentan en un 56% y las baterías portátiles con una subida de la demanda del 49%. Además, las pastillas para el tratamiento del agua y las linternas también han incrementado su demanda, con un 20% y un 14%, respectivamente.

En este sentido, Kike Aganzo, responsable de comunicación en idealo.es señala que "después del gran apagón de este año, muchos ciudadanos perciben que un nuevo corte de suministro no es algo tan improbable. Por eso, cada vez son más los españoles que prefieren adelantarse y estar preparados ante cualquier eventualidad".

Fran es una de estas personas que ha podido comprobar escasez ya de alguno de estos productos, o la subida de precio en otros casos. Él se centra en la compra de cocinas portátiles de gas de uno o dos fuegos que se puedan adaptar a las bombonas de butano a petición de sus padres, ya mayores y que viven solos en casa. Él mismo ha podido darse cuenta que es complicado encontrar algunos de estos electrodomésticos: “en las tiendas los precios han subido y los más baratos ya empiezan a escasear”.