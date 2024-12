Uno de los mejores quesos del mundo se vende en Mercadona y vale menos de 2 euros

Un buen queso no puede faltar si quieres un aperitivo perfecto ante de tus comidas o a cualquier hora del día. Y si la elección no afecta mucho a tu bolsillo, mejor que mejor. Es el caso de uno de los quesos ganadores de la última edición de la feria que reúne a los mejores del mundo y de España, y que se celebró el pasado me de noviembre en Portugal.

La 36ª edición de los World Cheese Awards contó con un total de 4.786 quesos distintos de todo el mundo, donde se repartieron distintos preconocimientos. Entre los premiados de la categoría Supergold, había un queso que cuesta menos de dos euros y que te puedes encontrar en culaquier supermercado de Mercadona

Se trata de la Crema de queso camembert Hacendado y que elabora la empresa cántabra de Quesería Lafuente para los supermercados de Juan Roig, a los que también le desarrollo otro tipo de productos lácteos para su marca blanca. Ahora mismo el coste de este queso untable es de 1.70 euros y es uno de los más solicitados.

En este certamen internacional, la provincia de Cádiz no se ha quedado atrás y se ha llevado un total de 49 medallas repartidas entre siete queserías.

El más premiado de la provincia de Cádiz ha sido El Bosqueño, llevándose 15 premios, entre ellos seis de plata: el curado de cabra en manteca ibérica y especias aromáticas; el de cabra viejo; el de cabra y oveja viejo; el de oveja curado en aceite de oliva; el curado en aceite de oliva y ron añejo; y el de oveja curado en aceite de oliva y salvado de trigo emborrado. Payoyo ha conseguido 13 premios, destacando con un Super Gold para el queso de cabra y oveja semicurado. También una de oro para el cabra curado y cuatro bronces para el de cabra y oveja curado.

Quesos Pajarete de Villamartín consiguió 8 galardones, entre ellos una medalla de Oro para el semicurado de cabra. A su vez, La Pastora de Grazalema ha conseguido 5 medallas de bronce para el curado de oveja en aceite de oliva virgen extra, el curado de oveja en manteca, el Reserva de cabra en manteca, el Reserva de cabra y oveja en manteca, y el semicurado de oveja. Por su parte, El Bucarito ha conseguido cuatro medallas: una de plata para el Tommé y tres de bronce para el queso curado de leche cruda; el curado en romero de leche cruda y el Fontanal con trufa.

Finalmente, Doña Casilda ha conseguido la máxima distinción, un Supergold para el queso curado al romero; una medalla de plata para el semicurado y otra de bronce para el curado. Mientras que la quesería Puerto Carrillo ha conseguido un oro con Maská.