Un médico ofrece tres consejos clave para evitar la trombosis del viajero: "Haz este ejercicio al menos una vez cada hora"

La trombosis venosa profunda (TVP), conocida popularmente como trombosis del viajero, consiste en la formación de un coágulo en la sangre, normamente en las piernas, producto de la falta de movilidad durante largos periodos de tiempo, según el Hospital Clínic Barcelona. Ahora que se acerca septiembre y muchos apuran sus últimas horas de vacaciones antes del trayecto de vuelta a casa, conviene conocer más sobre los riesgos y los consejos para prevenir esta enfermedad.

"Los trombos son un gran riesgo para la vida y son cada vez más frecuentes incluso entre gente joven", asegura el médico y divulgador José Manuel Felices en una de sus últimas publicaciones en Instagram (@doctorfelices, con más de 300.000 seguidores). La obesidad, el sedentarismo o la toma de anticonceptivos son algunos de los factores que elevan su incidencia. Pero ¿en qué consiste esta afección?

Los músculos de la pantorrilla, nuestro "segundo corazón"

La trombosis del viajero se produce por deficiencias en el retorno venoso. "Las piernas son el punto clave, ya que la sangre tiene que vencer la gravedad, para lo que además del bombeo del corazón, necesitamos a los músculos de la pantorrilla", explica el doctor Felices. Es por eso por lo que esta enfermedad es tan común durante los viajes largos, durante los que este "segundo corazón" no bombea.

La contracción de las piernas es vital para que la sangre circule hacia el corazón a través de las válvulas de las venas, que se abren para permitir su paso y se cierran para impedir su retroceso. Si este sistema falla, la sangre tenderá a acumularse en las venas, donde podría generarse un coágulo o trombo.

"Cuando volvemos a caminar y bombeamos, ese trombo que se ha firmado, migra desde la pierna y puede provocar un ictus, un infarto o incluso la muerte" según la circunstancia, asegura este médico. No obstante, existen una serie de ejercicios que pueden ayudarte a evitar la conocida como trombosis del viajero.

La triada para evitar la trombosis del viajero

La trombosis venosa profunda puede afectar a cualquier persona que permanezca sentada sin mover las piernas durante viajes superiores a 4 horas en avión o de más 6 de horas en coche. Para reducir el riesgo, el doctor Felices recomienda seguir los siguientes consejos:

"El más fácil, camina al menos veinte minutos antes de la salida de tu vuelo o tren", recomienda.

o tren", recomienda. Al menos una vez cada hora, realiza bien varias repeticiones de elevación de talones-gemelos desde tu propio asiento. En caso de que puedas levantarte, puedes incluso realizar una serie de sentadillas .

desde tu propio asiento. En caso de que puedas levantarte, puedes incluso realizar una serie de . Para los grupos de riesgo, se recomienda llevar medias de compresión hasta las rodillas durante los viajes largos.

Los trombos suelen afectar a una sola pierna, bien en la parte inferior o bien en el muslo, y los síntomas más comunes son la hinchazón, el dolor y el enrojecimiento. Además de estar sentado durante mucho tiempo, las cirugías recientes, los cambios hormonales o los antecedentes familiares son otro de los factores que aumentan el riesgo de sufrir este tipo de eventos cardiovasculares.