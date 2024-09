Dónde viaja la gente de Cádiz cuando sus playas se llenan de turistas

Con el turismo puesto en el foco por el debate que las consecuencias de un fenómeno excesivo genera en la vida de los vecinos de las ciudades que acogen un mayor número de visitantes, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado una estadística en la que se analiza los movimientos registrados en cada provincia española.

Los datos de julio reflejados en esta "estadística experimental" estudian no sólo el número de turistas que recibió la provincia de Cádiz sino también en qué países o municipios pasaron sus días de descanso los gaditanos, que también salen de los límites provinciales.

Los resultados no obstante no se pueden tomar como 'cerrados' (de ahí que se considere una estadística experimental) puesto que se obtienen de los datos agregados por los tres grandes operadores de telefonía móvil en España, a través de la explotación del posicionamiento de los teléfonos con tarjeta SIM de operadoras extranjeras detectadas en nuestro país. Así, debe tenerse en cuenta que la estadística identifica un viajero no residente a través de la posición de un dispositivo móvil contratado con un operador extranjero que se conecta a una red de un operador español. Pudiera darse el caso de que una misma persona viaje con dos o más terminales y sería contado dos o más veces, respectivamente, o que viaje sin ningún terminal móvil o lo mantenga desconectado a una red de un operador nacional, en cuyo caso, no sería detectado y, por lo tanto, no sería contabilizado en esta estadística.

Debe tenerse en cuenta también que un turista (su dispositivo móvil) es contabilizado en el mes en el que abandona España aunque su entrada se haya producido en algún mes anterior.

A dónde viajan los gaditanos en verano

Llegados los meses de más calor, y a pesar de vivir en una de las provincias más demandadas, hay muchos gaditanos que también apuestan por salir de la provincia para conocer nuevos países o localidades de nuestro país. Otros simplemente, lo hacen para reencontrarse con la familia o volver a sus lugares de procedencia en los que desconectar del trabajo de todo el año.

Según los datos de movilidad recogidos por el INE respecto al mes de julio, fueron 67.480 los gaditanos que optaron por trasladarse a Málaga, una provincia muy cercana pero con un tipo de turismo muy distinto al que se tiene en Cádiz aunque igualmente esté basado en el sol y la playa. También fueron muchos los que se trasladaron hasta Sevilla, 63.207 en total, aunque es más que probable que el movimiento se debiera a la necesidad de conexión desde la capital de Andalucía con otros puntos del país o destinos internacionales. Otros 32.599 estuvieron en Madrid, que en verano y a pesar del calor, se plantea como una buena opción por la posibilidad de visitar la capital sin tantas colas ni problemas de tráfico. Los siguientes destinos más buscados por los gaditanos fueron Huelva (15.142), Granada (10.501), Córdoba (6.854) y Almería (6.654). Badajoz, Barcelona y Ceuta trambién atrajeron a los turistas de la provincia.

Gibraltar también fue un destino muy demandado por los gaditanos (32.371) y entre los internacionales, destaca Portugal (15.169). También visitantes de la provincia llegaron a Marruecos (9.601), Francia (6.953), Italia (3.896), Reino Unido (3.020), alemania (2.133), Bélgica (792), EE.UU. (720) y Grecia (716).

Los datos del INE también reflejan la fuerza que el turismo extranjero tiene en la provincia, verdadero motor durante estos meses de verano. Ciudadanos de Reino Unido, Francia y Alemania copan los primeros puestos de los puntos que llegan hasta Cádiz para pasar su descanso estival: 2.231.840, 1.677.619 y 1.372.420 visitantes respectivamente. También destacables, aunque por debajo del millón de visitantes, las llegadas desde Países Bajos (690.424), Italia (456.596), Bélgica (479.921), EE.UU. (475.319), Portugal (388.247), Polonia (365.277) y Suiza (329.885).