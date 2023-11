Este es el lugar donde prefieren hacer la compra en Cádiz y cómo se respeta el medio ambiente

Los gaditanos tienen claro dónde prefieren llenar su nevera. Sin embargo, no tanto cuál es su compromiso con el medio ambiente. Una encuesta publicada por el Instituto Andaluz y Cartografía de Estadística (IECA) con datos de este año muestra algunas actitudes de la población en sus hábitos de consumo.

En la provincia de Cádiz, saben que su lugar favorito para hacer la compra es el supermercado (74,4%) y que no escogen productos más sostenibles por el precio. Casi la mitad de los encuestados, un 49,4%, respondió esto. Además, un 37,5% dijo que respeta el medio ambiente pero no le preocupa. Una apreciación que choca algo con el grado de importancia que tienen los gaditanos de cuidar el entorno natural. Un 64,6% dijo que era muy importante, un 32,8% bastante importante y solo un 2,6% que no lo era. Por lo que, en la teoría, los gaditanos tienen claro lo vital de un medio ambiente sano pero no alcanza para que tomen medidas más drásticas. Sobre la compra de productos de origen local, en Cádiz hay un 58% que dice hacerlo habitualmente, un 36,5% algunas veces y un 5,5% que nunca.

Otro de los apartados curiosos es el uso del agua. En Cádiz, un 50% está muy o bastante de acuerdo en que esta debe ser totalmente gratuita en todos los contextos. En otra pregunta, un 39,3% contestó que están totalmente de acuerdo en que no se debería pagar por su uso en casa.

Una cuestión habitualmente planteada al hablar de medio ambiente es la de los hábitos. Los gaditanos creen que pueden reducir su huella de esta forma:

Reducir residuos y/o reciclar (43,6%)

Comprar productos ecológicos y dispositivos energéticamente eficientes (27,3%)

Reducir desplazamientos y una movilidad más sostenible (21,7%)

Mejorar eficiencia energética de vivienda (18,3%)

Reducir consumo de agua (21,1%)

Reducir consumo de energía (26,2%)

Por último, para reducir la cantidad de residuos domésticos generados, los gaditanos respondieron que la solución es: