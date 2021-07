¿Te casas en los próximos meses? Este es el look elegido por las parejas para el día de su boda

Con la primera mitad del año ya finalizada, las tendencias que cobran protagonismo y también las que veremos en los próximos meses y ya de cara al nuevo año empiezan a surgir. Decoración, tecnología, gastronomía, peinados, belleza… y, por supuesto, la reina de las tendencias: la moda. The Knot Worldwide, grupo al que pertenece Bodas.net, ha recopilado en un informe las tendencias que las parejas que se casan en la segunda mitad de 2021 y en 2022 han escogido para sus bodas, entre ellas las tendencias de moda nupcial. ¿Cómo irán vestidos los novios y novias que se casen próximamente? ¿Habrá un cambio de rumbo en lo que respecta a la moda nupcial? ¿El traje con corbata o pajarita seguirá siendo el elegido por ellos? El informe de Bodas.net sobre tendencias de boda contesta a todas estas preguntas y atisba varios cambios de tendencia.

El esmoquin azul intenso: la opción favorita de los novios españoles

Uno de los cambios de tendencia más marcados es la opción que eligen los novios para vestir el día de la boda. De media, los novios españoles gastan 880 euros en su look nupcial, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con Carles Torrecilla (profesor de ESADE) y Google, y en su mayoría se decantan por confiar en una tienda especializada a la hora de adquirirlo. Si hace unos años el traje con corbata o pajarita era la opción favorita (76%), según este mismo libro, este último estudio muestra un cambio significativo en esta tendencia: prácticamente la mitad de los encuestados se decanta por el esmoquin en color azul intenso. Una opción elegante al estilo gentleman que cada vez gana más adeptos y que para nuestros vecinos de Italia se ha convertido en la opción predominante (67.7%).

Sin embargo, el estilo smart casual también se hace un hueco y es otro de los looks elegidos entre los novios españoles que se darán próximamente el “sí, quiero”. Aunque muy por detrás del esmoquin azul intenso, este estilo desenfadado y fresco, que combina con colores y tejidos, es la opción escogida por el 30%.

Ellas prefieren un look ligero, sencillo y cómodo

Para las novias españolas, que el look se adapte a su estilo habitual, es de suma importancia. Así lo señala el Libro Imprescindible de las Bodas, en el que se recoge que para 6 de cada 10 novias representa el motivo principal para decantarse por uno u otro diseño, en el que gastan de media 1.750 euros, según este mismo libro.

Pero, ¿cómo son estos diseños? Según el último estudio sobre tendencias de Bodas.net, casi el 50% de las novias españolas se decantan por looks de tejidos ligeros en los que predomina el estilo sencillo y la comodidad. Una opción que también es la favorita para las novias francesas (35%) y brasileñas (33%). Sin embargo, la preferencia de las novias italianas es diferente y apuestan por diseños más clásicos pero con un toque chic: prefieren looks en color blanco, sobrios y elegantes (31%), mientras que las novias mexicanas sueñan con vestidos más sensuales y románticos, eligiendo looks con hombros caídos (33%).

Los diseños más rompedores como los monos, pantalones, ivory con flores bordadas o modelos con toques de color son la opción minoritaria entre la novias. Sin embargo, cada vez es más común ver a las protagonistas del día B luciendo estos estilos y rompiendo con alguno de los estándares. Para las novias que quieran decantarse por un estilo menos tradicional pueden encontrar una gran variedad de inspiración y proveedores en la red. Un ejemplo es el catálogo de Bodas.net en el que aplicando, por ejemplo, el filtro de “Otros” encontrarán cientos de opciones.

Naturalidad y romanticismo ante todo

A esos diseños románticos, sencillos y cómodos, las novias españolas añadirán ramos preservados (40%) para crear un total look romántico y ecológico a partes iguales. El ‘petit bouquet’ se alza con la segunda posición más demandada (24%) por las novias españolas, pero como primera para las novias francesas (39%) y mexicanas (40%). En este sentido, se marca un cambio de rumbo respecto a temporadas anteriores en las que los ramos grandes y en cascada eran los favoritos. A partir de ahora se apostará más por el estilo natural y discreto, no solo en los ramos, sino también en el maquillaje del día B. El estilo natural-effortless (33%) tiende a convertirse en el estilo de maquillaje favorito, siendo los ojos los grandes protagonistas con los ahumados nude (33%). Dos estilos que van de la mano y cuyo único objetivo es poner el broche final a un look en el que reine la naturalidad, el romanticismo y la personalidad de cada novia.

Siguiendo en esta línea el semi-recogido con trenzas es el peinado que seguirá reinando de cara a las próximas temporadas. Casi el 50% de las novias así lo han confirmado. Su romanticismo y versatilidad lo coronan como el favorito de las novias españolas (49%) e italianas (31%), mientras que las francesas prefieren un estilo más boho apostando por la melena suelta con flores y las brasileñas y mexicanas por tocados strass/brillantes para añadirle un toque glam al look nupcial.

Sea como sea, lo que está claro es que cada vez más los novios y novias necesitan sentirse cómodos y ser ellos mismos con el look que lleven el día de la boda. Porque si hay una tendencia que nunca pasa ni pasará de moda es la de ser fiel a su propio estilo, tanto el gran día como cualquier otro.