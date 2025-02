Las lluvias vuelven a Cádiz este fin de semana: las horas con más precipitaciones

Fin al buen tiempo en Cádiz. La entrada al fin de semana estará marcada por la lluvia. Mientras que al resto del país llega un frente frío, la provincia tampoco se librará tras unos días de estabilidad con sol y temperaturas suaves. Precisamente, una de las dudas sobre la ola de frío que llega a España es si se trata de la "Bestia del Este".

Este término no es oficial en el mundo de la meteorología. Su popularización vino a través del periodismo inglés. Durante días de heladas en Reino Unido, a esas temperaturas muy bajas causadas por un frente de Rusia la llamaron "Bestia del Este". Según Aemet, este viernes y sábado se espera un descenso en los termómetros en toda la península. Sin embargo, no se atribuye a esta "Bestia del Este" y ese frío no se dejará notar más allá del interior peninsular.

De hecho, en Cádiz capital, las mínimas y máximas continuarán en valores similares a los que se han visto estos días: entre 10 y 17 grados. Sin embargo, a partir de este viernes 7 de febrero, se espera el cambio en el tiempo. Tal como informa Aemet, se espera que entren borrascas a partir de la noche del viernes y que persistan durante toda la madrugada del sábado 8 de febrero hasta bien entrada la mañana. Las probabilidades de lluvia aumentan al 90% a partir de las 18 horas del viernes y se espera que a las 21 horas caigan tímidamente las primeras gotas. Aún así, no se esperan unas lluvias muy fuertes. El resto del sábado transcurrirá soleado, al igual que el domingo y el lunes. La atención está puesta en el martes y miércoles de la próxima semana, donde se espera que aparezcan de nuevo los chubascos.

¿Dónde lloverá en Cádiz este fin de semana?

Las predicciones de Aemet apuntan a precipitaciones que no serán muy contundentes pero que acabarán con el buen tiempo generalizado existente en la provincia desde el pasado lunes. El tiempo para el viernes 7 de febrero en los municipios de la Bahía de Cádiz estará nublado con la aparición de las precipitaciones a partir de las 19 horas. En cuanto a las temperaturas, estas serán las máximas y las mínimas:

Cádiz : Máximas 17 grados. Mínimas 10 grados.

: Máximas 17 grados. Mínimas 10 grados. Chiclana : Máximas 17 grados. Mínimas 10 grados.

: Máximas 17 grados. Mínimas 10 grados. El Puerto : Máximas 17 grados. Mínimas 6 grados.

: Máximas 17 grados. Mínimas 6 grados. Puerto Real : Máximas 17 grados. Mínimas 7 grados.

: Máximas 17 grados. Mínimas 7 grados. San Fernando: Máximas 17 grados. Mínimas 10 grados.

Este será el tiempo para el sábado 8 de febrero en los municipios de la Bahía de Cádiz será lluvioso durante toda la madrugada y buena parte de la mañana. A partir de las 12 horas baja al 0% la posibilidad de precipitaciones, dando paso a un día soleado que se prolongará también durante toda la jornada del domingo. En cuanto a la temperatura, estas serán las máximas y mínimas: