La lluvia regresa a Cádiz el domingo: estas son las horas en las que puede llover

El tiempo en Cádiz se irá complicando a medida que vayan avanzando las horas de este fin de semana. Aunque este sábado 20 de diciembre se plantea como un día de transición, la Agencia Estatal de Meteorología espera que el domingo 21 se descuelgue una nueva depresión en altura que generará nuevamente chubascos en Andalucía, algunos de los cuales podrían ser intensos. La inestabilidad se extenderá al inicio de la próxima semana, días es que se combinará además con temperaturas por debajo de lo normal para la época del año.

Un sábado de transición en el tiempo en Cádiz

Aemet espera para este sábado un día sin mayores complicaciones meteorológicas, más allá de algunas precipitaciones dispersas y débiles en general y localmente moderadas durante la segunda mitad de la jornada. Lo más llamativo del día sin duda será la bajada de temperaturas, con registros por debajo de lo habitual en esta época del año, en una tendencia que se prolongará hasta bien entrada la semana siguiente.

En cuanto a los cielos, estos comenzarán a cubrirse a partir de la tarde, después de una mañana relativamente soleada en toda la provincia. Llegando a la noche podrían comenzar a caer las primeras gotas de agua en localidades de la vertiente atlántica, tanto la Bahía de Cádiz como la Costa Noroeste, así como en la zona del Campo de Gibraltar.

No obstante, Aemet estima que las lluvias más intensas se producirán en las primeras horas de la madrugada ya del domingo 21. La probabilidad de precipitaciones será del 100% hasta bien entrada la mañana, cayendo con la llegada de la tarde.

Acumulados previstos este domingo en Cádiz

El servicio meteorológico de tiempo.com, al igual que Aemet, espera un domingo lluvioso especialmente en las primeras horas de la jornada. Ofrece los acumulados previstos para todo el día con la particularidad de que buena parte de la cantidad total caerá durante la madrugada: