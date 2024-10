Llega el mejor día para ver el 'cometa del siglo' en Cádiz, pero ¿será visible con la lluvia?

Se trata de uno de los eventos astronómicos más esperados por los aficionados, que llevan desde finales de septiembre ilusionados con poder contemplarlo sobre los cielos de Cádiz. Sin embargo, los malos pronósticos meteorológicos previstos para este fin de semana podrían suponer un revés para estos anhelos.

El cometa Tsuchinshan-Atlas (C/2023 A3), apodado como 'el cometa del siglo', comenzó a ser visible el 27 de septiembre en algunos puntos de España. Málaga, Madrid, Valladolid, ... usuarios de X (antigua Twitter) 'colgaron' imágenes en las que se veía la imagen de un meteorito cruzando el firmamento.

No obstante, páginas especializadas en el seguimiento de estos fenómenos astronómicos como Star Walk explicaron que sería necesario esperar aún más para poder ver el evento con más claridad, y fijaba el día 12 de octubre la mejor jornada para poder contemplarlo.

Según esta web, del 10-12 de octubre será el mejor momento para poder ver el cometa, y en especial el día 12 que será la jornada en que pase más cerca de la Tierra. Aparecerá en el cielo vespertino del hemisferio norte poco después del atardecer con un brillo de entre -3 a -1 miriagramos (es la medida del brillo de una estrella; cuanto menor sea su valor, más brilla y por lo tanto, mejor y más visible es).

Otra opción sería verlo entre el 13 y el 14 de octubre, días en que será visible a simple vista en la noche, aproximadamente una hora después del atardecer. El aspecto negativo es que brillará un poco menos y ese brillo se perderá más rápidamente.

Previsión meteorológica en Cádiz para el 12 de octubre

Los pronósticos en la provincia para el día festivo no son muy alentadores para la contemplación del cielo. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos permanecerán muy cubiertos durante toda la jornada, sin opción a que se abra ningún claro. Además, será una jornada de intensas precipitaciones. Aemet eleva incluso el nivel de riesgo del amarillo, que es el que fija para este viernes, hasta el naranja.

La peor parte de las precipitaciones se registrarán en la zona de la campiña jerezana y la parte del litoral atlántico. El servicio meteorológico espera acumulados que podrían ser de hasta 100 litros/metros cuadrado tanto en Jerez como en la costa, lluvias que podrían venir acompañados de fenómenos tormentosos.

Aunque con un nivel de incertidumbre bastante elevado aún, la previsión para el domingo mejora algo pero no lo suficiente para la contemplación del fenómeno astronómico, al menos a primeras horas del día. Aemet no ha activado por el momento ninguna alerta para esta jornada pero según el mapa diario, las primeras horas volverán a ser de lluvia y cielos muy nublados. No obstante, podría haber un pequeño resquicio a la esperanza puesto a partir de las 18:00 horas podrían abrirse algunos claros lo que, si todo marcha igual, permitiría poder contemplar el cometa puesto que se vería mejor aproximadamente una hora después del atardecer.

Para el lunes 14 esa franja horaria precisamente, la del atardecer, estaría algo más cubierta por lo que parece que la mejor opción, si los pronósticos se cumplen, sería la tarde del domingo.