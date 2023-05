El histórico lanzamiento del cohete español Miura-1, que sobrevolará el Golfo de Cádiz

En una base del INTA en la costa de Huelva está todo preparado para el lanzamiento del Miura 1, el primer cohete privado de Europa. La empresa PLD Space ha logrado colocar a España en el club de países con capacidad para enviar vehículos al espacio y lo hará desde el campo de tiro militar del Médano del Loro, en Mazagón.

La empresa, con sede en Elche (Alicante) y con más de una década de historia, proyecta lanzar este prototipo MIURA 1 a finales de este mes y abordar su primera misión real de transporte espacial con el Miura 5 el próximo año 2024. Ha logrado ya más de 60 millones de euros de inversión para impulsar su proyecto del sector espacial.

Tras ser presentado oficialmente en marzo, con la presencia en Huelva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tras completar los trabajos de preparación y los ensayos pertinentes, la compañía cuenta con distintas ventanas de lanzamiento a finales de mayo.

“Si durante el procedimiento del lanzamiento, que dura unas 10 horas, se detecta un mínimo factor de riesgo; se abortará la operativa de ese día y se iniciará de cero la próxima ventana de vuelo”, explica el cofundador y director de Lanzamiento, Raúl Torres. “Siempre vamos a preferir retrasar el vuelo a acabar con un cohete despiezado”.

Wet Dress Rehearsal ✅MIURA 1 ha superado con éxito el ensayo de carga completa de propelentes con reloj hasta T0. Estamos un paso más cerca del lanzamiento🚀MIURA 1 has successfully completed the full propellant loading test up to T0. We're one step closer to launch🚀 pic.twitter.com/FgBVwfVuRZ