Jesús Sánchez, ingeniero de diseño industrial de Cádiz viviendo en Holanda: "En una semana tienes trabajo y lo mínimo que se cobra es 2.120 euros al mes"

Jesús Sánchez, natural de San Fernando, decidió hacer las maletas en cuanto acabó su carrera de Ingeniería de Diseño Industrial en la UCA. Su destino fue Ámsterdam, la capital de Países Bajos y una de las ciudades más cosmopolitas de Europa. Ahora no se plantea volver por las buenas condiciones de trabajo y el sueldo que gana allí, que también le han permitido convertirse en un influencer de viajes. "En vez de buscar trabajo en España dije me voy", recuerda el gaditano. Según Jesús Sánchez, en poco más de una semana es posible encontrar un buen empleo con un salario de más de 2.000 euros en Países Bajos.

"Te coges un vuelo, te vienes a Holanda y en una semana buscas trabajo. Te pones a dar vueltas por el centro de cualquier ciudad y hay carteles literalmente de "buscamos", cuenta Jesús Sánchez. "En una semana encuentras trabajo", asegura este gaditano.

Sobre cuánto se cobra en Países Bajos, Jesús Sánchez cuenta que en 2025 el salario mínimo en Países Bajos se estableció en 14,06 euros la hora para mayores de 21 años. "Eso viene a ser 2.120 euros al mes por 40 horas semanales cobrando el salario mínimo por trabajar en un restaurante", mantiene este influencer gaditano. Actualmente en España, el salario mínimo es de 1.184 euros en 14 pagas. Por lo que un trabajo no especializado en Países Bajos puede suponer el doble de sueldo.

El puesto de trabajo siempre disponible en Países Bajos sin inglés como requisito obligatorio

Este ingeniero anima a todas las personas que se están planteando salir de Cádiz por trabajo hacer las maletas hacia Holanda. "Te vas a LinkedIn y aplicas a puestos en Países Bajos. A mí me pedían inglés y pasé mi entrevistas exactamente igual que para una empresa de Madrid", sostiene. Respecto a buscar empleo en España o intentarlo fuera, se muestra muy tajante. "Para trabajar en Madrid te vienes a Holanda, porque Cádiz - Madrid está igual de lejos que Cádiz - Holanda. El Cádiz - Madrid son 5 horas y más de cien euros. Sale lo mismo coger un vuelo que son 3 horas de Amsterdam a Sevilla", asesevera.

Acerca de los empleos menos especializados, su consejo es buscar en grupos de Facebook con españoles en la misma situación donde habitualmente se publican ofertas de trabajo. Aunque avisa que en la mayoría de trabajos es necesario dominar el inglés, idioma que se usa en todas las ciudades de Holanda.

Pese a todo esto, da esperanzas a quien solo hable español y quiera aventurarse a buscar empleo en Holanda. "Por ejemplo, yo trabajaba en un restaurante y se buscaba a friegaplatos. Siempre hay este trabajo", afirma.