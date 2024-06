La insólita petición a un repartidor de comida a domicilio en Cádiz

Alex Solla (@alex_solla) es el nombre en TikTok de un repartidor de comida a domicilio en Cádiz que el otro día compartió en esta red cómo se las gastan algunos clientes. Una de esas historias un tanto desagradable la vivió recientemente al entregar un pedido en casa de una mujer.

Cuando todo parecía que iba a quedar en un saludo y despedida cordial, la clienta solicitó al repartidor que le bajase la basura. Una petición algo insólita que dejó al trabajador de Glovo algo sorprendido. Tanto que no fue capaz de rechazar y se vio con la bolsa de residuos en la mano. Eso sí, grabó el momento para denunciar y contar lo que le había sucedido.

"Vamos a ver, señora, es que si me dice: '¿Te puedes llevar la basura?'. Es es que no te voy a decir que no, es que quedo como un borde. Pero es que, de verdad, ¿es necesario que yo te tenga que bajar la basura?", cuenta en el vídeo. "Por cierto, es que es la segunda vez que me lo pide. La primera vez no lo grabé, pero es que la segunda ya es descarado", añade.

Los numerosos comentarios a esta publicación muestra el apoyo de sus seguidores ante el momento incómodo. Alguno incluso intentaba razonar que, si se tratase de una persona mayor, pudiese tener algo de legitimidad. Sin embargo, tal como responde el propio @alex_solla la mujer le dijo que "la que limpia no ha podido sacarla". Otros añaden que debería haberle requerido una cantidad de dinero a cambio, a lo que contestó con algo de humor: "por eso soy pobre".