La indignación de un bañista de la playa de Santa María del Mar de Cádiz: "Estamos cansados de pelotazos"

Un bañista habitual de la playa de Santa María del Mar, en Cádiz, ha expresado su hartazgo en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, tras denunciar que muchos usuarios de la playa juegan a la pelota sin respetar la normativa municipal. "Estamos cansados de pelotazos", afirma con contundencia en un vídeo que se ha viralizado en TikTok y que refleja el malestar de numerosos gaditanos con esta práctica.

El testimonio, recogido por el programa vespertino, muestra a este ciudadano visiblemente molesto por el comportamiento incívico de algunos veraneantes: "La juventud tiene que disfrutar pero sin molestar a nadie. Porque cualquiera de vosotros, sin querer, le puede dar un balonazo a mi nieta y que luego vengan y pidáis perdón, pero eso no tiene perdón porque vosotros no tenéis derecho a jugar a la pelota cuando hay tanta gente". Su queja no es aislada. Cada verano, el uso indebido de balones y palas en la arena genera conflictos entre bañistas y tensiones en las playas más concurridas.

Lo que dice la ordenanza: multas de hasta 750 euros

El Ayuntamiento de Cádiz establece en su Ordenanza Municipal de Playas que está prohibido jugar a la pelota, a las palas u otros juegos similares fuera de las zonas específicamente habilitadas para ello. El artículo 15 del documento señala que "estos juegos se desarrollarán en las zonas señalizadas y habilitadas para este fin, recogidas en el Plan de Explotación de Playas", y añade que se prohíbe su práctica cuando pueda causar molestias a los demás usuarios o suponer un riesgo para la seguridad.

La normativa contempla sanciones económicas para quienes infrinjan estas normas. En el caso de una infracción leve, la multa puede oscilar entre los 60 y los 750 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y de si hay reincidencia.

Pese a ello, muchos usuarios parecen desconocer o ignorar esta regulación. Las zonas de juego habilitadas suelen estar debidamente señalizadas, pero su uso no siempre se respeta, especialmente en playas como Santa María del Mar, donde el espacio de arena es limitado y la afluencia en verano es alta.

Incumplimientos que derivan en conflictos

La denuncia pública del bañista ha coincidido con un incidente reciente en la misma playa, que terminó con una madre y su hija menor de edad detenidas por agredir a un agente de la Policía Local. Los hechos ocurrieron en el 7 de julio, cuando las dos se negaron a obedecer la indicación de un agente que les pidió abandonar la zona de baño por estar practicando juegos de pelotas que están prohibidos en la playa.

Ambas se encararon con el agente y le propinaron puñetazos, bofetadas y patadas, por lo que fueron arrestadas por un presunto delito de atentado contra la autoridad. Este delito relacionado directamente con los juegos de pelota, y refleja el creciente nivel de tensión que se vive en las playas urbanas cuando no se respetan las normas.