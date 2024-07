Incendio en un chiringuito de El Palmar: El Arenal era uno de los más famosos de Cádiz por sus conciertos en directo

El chiringuito El Arenal de El Palmar, objetivo cada verano de cientos de turistas, ha sufrido en la mañana del 22 de julio un incendio que lo ha reducido a cenizas. El suceso ha tenido lugar a las 6.20 horas. Tan solo unos minutos antes, cuando aún era domingo 21, el local estaba funcionando a pleno rendimiento: cenas, copas, música en directo.

El Arenal es conocido por su intensa programación musical, entre otras cosas. Su principal apuesta musical es el flamenco, así como otros estilos musicales. La idea de este local siempre ha sido ofrecer conciertos a pie de playa en un entorno tranquilo y paradisíaco como es El Palmar. Este domingo, antes del trágico incidente, actuó allí Negro Cherokee. Y esta noche debía de hacerlo el dúo formado por Jairo Deremacho y Nani Cortes.

En las últimas publicaciones del establecimiento en Instagram, se pueden ver momentos de la actuación el pasado viernes 19 de julio de Manuel Cortés. En ese vídeo, el local luce a rebosar de personas. Un día después pasó por allí Tomasito. La temporada de verano en El Arenal se inauguró el pasado viernes 7 de junio con un directo en el que estuvieron presentes varios nombres del flamenco. El cantante Nolasco también pasó por este chiringuito el pasado mes de junio. Algunos de los grupos reconocidos que pasaron otros años por El Arenal son 'No me pises que llevo chanclas' y 'Navajita Plateá'. Antonio Carmona o La Mari de Chambao también se han dejado ver por ese escenario colaborando como artistas invitados.

El chiringuito El Arenal de El Palmar tenía aún por delante más de la mitad de la temporada alta. Al menos en Instagram, la gerencia del local no se ha pronunciado. El chiringuito ha quedado completamente calcinado y la extinción del fuego ha sido más complicada al ser un establecimiento de madera y contar con materiales inflamables. Por suerte, no hay que lamentar heridos, gracias a que se produjo a una hora en la que no había personas dentro.