'Identiqué': La nueva campaña de Navidad de Campofrío que rescata a Gila, Fofó, Gila y Gloria Fuertes

En un mundo cada vez más globalizado donde las culturas se mimetizan y las costumbres se homogeneizan, Campofrío presenta este martes la campaña de Navidad ‘Identiqué’, que tira de identidad para vender sus productos recuperando a grandes personajes de la historia del país como son Quevedo, Valle Inclán, Gloria Fuertes, Gila, Fofó, Eugenio, José Luis López Vázquez, Isabel la Católica y Sara Montiel, entre otros muchos.

El spot arranca en una especie de 'cielo de personajes célebres' que tienen la oportunidad de bajar a la tierra, atendiendo a un sorteo. La gran incógnita de la que parte sería qué pensarían del mundo actual, tan globalizado. Así, todos estos artistas entre los que t ambién figuran Goya, Gracita Morales, Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús, Valle-Inclán o el mismo Góngora, resultan seleccionados para bajar Gila, Valle Inclán, José Luis López Váquez y Gloria Fuertes, que se quedan alucinados nada más poner un pie en la tierra.

Se encuentran con la turistificación, un tema que entra de lleno en el spot, cuando al buscar la casa de Quevedo se topan con un edificio de apartamentos turísticos, o cuando van al teatro donde Calderón de la Barca estrenó su obra y se encuentran una gran franquicia. Tampoco encuentran los negocios de barrio de toda la vida, y para ello usan tus frases míticas. Pero en todo este maremagnun identitario, cuando van de regreso coinciden en que algo no ha cambiado: nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestro espírituo solidario y nuestra gastronomía que nos identificaría en cualquier lugar del mundo.

Con esta campaña en la que se pone de manifiesto el riesgo real de perdida de nuestra identidad, se homenajea de este modo a nuestra forma de ser y a esos valores que compartimos y que hacen que sabrías decir dónde estás por muy grande que sea el enemigo.

“Cada año es para nosotros un reto decidir el mensaje de nuestra campaña, y esta Navidad consideramos que la identidad, cuyo mejor reflejo es nuestra forma de disfrutar de la vida, debía ser puesta en valor”, afirma Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío en un comunicado enviado por Campofrío. Un modo de entender la vida asociado a tradiciones, costumbres, a una gastronomía única y por supuesto, a unos valores que nos representan como la solidaridad o la generosidad, que adquieren una relevancia aún mayor cuando las circunstancias nos ponen a prueba de manera extraordinaria, recordándonos quiénes somos y qué nos une.

Un año más, la campaña de Campofrío afronta un nuevo reto creativo que, en esta ocasión, “ha recurrido a personas que ya no están con nosotros, pero cada uno tiene un alto impacto en la construcción de nuestra identidad por lo que significaron en nuestra cultura tan única o por su mirada en nuestras ciudades”, explica Mónica Moro, directora creativa de This is Libre, quien desde hace trece años lidera la producción de los anuncios navideños de la marca. Un desafío que también se ha extendido a la caracterización de los personajes: “No buscábamos tanto el parecido físico sino, como sucede en el cine, su capacidad interpretativa y que su mensaje fuera creíble y nos emocionara”, explica Raquel Martinez

El anuncio termina haciendo un guiño a los que ya no están con nosotros, "no están todos los que son, pero son todos los que están".

Foto conjunta de los personajes

Rodri Aragón de Fofó y Gerard Jofra de Eugenio, su padre

En el nuevo spot destaca el papel de Óscar Lasarte, actor protagonista de ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’, en cines actualmente, en la que interpreta a uno de los humoristas referentes del siglo XX. Asimismo, es entrañable la participación de Rody Aragón, quien interpreta a su padre Fofó, utilizando el mismo sombrero y camiseta que éste utilizó en sus últimas actuaciones: “Este papel es todo un regalo. Mi padre transmitía grandes valores a los niños y marcó una época que aún hoy en día papás y abuelos siguen agradeciendo”, destaca Rody Aragón. Del mismo modo, el humorista Eugenio, con ese estilo tan sobrio y serio de hacer reír, también ha sido interpretado por su hijo, Gerard Jofra,