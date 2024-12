Lo que hay detrás de la caída del pelo en las mujeres: trucos, alimentos y cómo tratarlo

A Julia se le cae mucho el pelo, tanto que ya se ha acostumbrado a ver la bañera llena de cabellos cuando termina de ducharse. "Mi marido me dice que recoja al 'gato'", dice con cierto humor ante una realidad que le preocupa y que incluso le ha llevado a practicar determinados 'trucos' con los que al menos no empeorar su caída excesiva. "Yo sólo me peino una vez al día y lo hago siempre de lado, nunca hacia atrás", reconoce.

Los cierto es que la caída de pelo es algo que afecta tanto a hombres como a mujeres (aunque el motivo no suele ser el mismo) pero que preocupa más a las féminas por cuestiones estéticas.

Elena Gómez, farmacéutica con más de 20 años de experiencia, explica que "la caída de pelo puede tener diversas razones: puede ser hormonal, debido a causas externas (estrés, el cansancio extremo, la anemia, los cambios de estación,...) y también razones genéticas. Y en cada caso, las soluciones suelen ser diferentes". También varían en función del sexo: las mujeres son más propensas a una caída asociada a factores externos mientras que los hombres se ven más afectados por motivos hormonales o hereditarios.

Según Gómez, "si nuestra caída del cabello está asociado al estrés, cansancio, cambios de estación, etc... se puede optar por mejorar nuestra alimentación con productos que nos aporten determinadas vitaminas, esenciales para el cuidado del cabello (o al menos no suprimir esos alimentos de nuestra dieta)". La vitamina H (también conocida como biotina o B7) es una sustancia orgánica que ayuda a mejorar el estado de la piel y el cabello. Huevos, leche, plátanos, hígado de vacuno y de cerdo, yema de huevo,...son algunos de los productos de los que podremos obtener la biotina, un compuesto cuya falta provoca el adelgazamiento del cabello. Además, hay laboratorios que lo sintetizan de manera que se puede consumir con cápsulas o pastillas como complemento alimenticio.

También existen productos naturales como el germen de trigo o la levadura de cerveza, ricos en minerales y vitaminas esenciales para el cabello, las uñas, la piel; o el Gingko Biloba, una planta que entre sus propiedades, mejora la microcirculación sanguínea del cuero cabelludo, lo que favorece la llegada de los nutrientes al cabello.

Si las razones detrás de la caída del cabello son hormonales ya sería necesario conocer el origen de esa caída y acudir a fármacos especialmente diseñados para tratar la caída del cabello.

Cuándo empezar a preocuparse por la caída del pelo

La caída del pelo es hasta cierto punto normal. Al día se suelen caer entre 50 y 100 pelos debido a un proceso de renovación que es completamente natural y, aunque la cifra varía en función de la persona (raza, sexo, edad, etc), se estima que una persona sin problemas de salud capilar suele tener unos 150.000 pelos en el cuero cabelludo.

No obstante, las circunstancias pueden cambiar y bien por un cambio en nuestra vida o por otros problemas físicos, podremos experimentar una mayor caída, en cuyo caso deberíamos acudir a un especialista (un tricólogo es un demartólogo encargado de este tipo de patologías).

Los indicios que pueden indicar que es necesario acudir a un profesional son: