Hacienda retrasa un año la entrada en vigor de Verifactu para autónomos y empresas: "Es un alivio"

Verifactu, el nuevo sistema de verificación de facturas que tenían que adaptar empresas y autónomos a partir de enero de 2026, retrasa su entrada en vigor un año más según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a EFE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts incluirá una ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de las empresas en materia fiscal.

Fuentes de Hacienda han precisado que esta ampliación será de un año, lo que implica que el nuevo sistema Verifactu no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero de 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.

En qué consiste el sistema Verifactu

El sistema de verificación de facturas Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.

Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan un software de facturación -salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra-, por lo que no afectan a quienes facturan de manera manual.

La entrada en vigor de estas nuevas obligaciones estaba prevista para el 1 de enero del próximo año para quienes tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, pero ahora se retrasa un año.

Sánchez también ha anunciado que el real decreto ley flexibilizará las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, que son aquellas que no computan para la regla de gasto.

De esta manera, los ayuntamientos tendrán más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda" o la gestión del agua, sin incumplir con sus obligaciones fiscales.

"Un alivio para autónomos"

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha celebrado este martes que el Gobierno haya decidido posponer un año la entrada en vigor del sistema de la Agencia Tributaria para la verificación de facturas electrónicas (Verifactu) por cuanto supone "un alivio para los autónomos en un momento donde cada día tienen más trabas y cargas".

"Es lo que habíamos solicitado al Gobierno. Le habíamos solicitado sentido común, que esto se demorara un año. Quedaban muy pocos días para finalizar este año y la entrada en vigor estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos", ha subrayado Amor.

El presidente de ATA ha agradecido a Junts la "presión" que ha ejercido sobre el Gobierno para retrasar la entrada en vigor de Verifactu, así como de otros partidos políticos que apoyaron su aplazamiento.

"Los autónomos hoy pueden respirar más tranquilos, no empezando el año con más cargas, con más trabas, con cargas como ésta (...) Bienvenida sea esta rectificación y bienvenido sea el sentido común", ha saludado Amor, cuya organización venía pidiendo desde el pasado 31 de octubre que se postergara la entrada en vigor de Verifactu.