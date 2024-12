"Me gusta ver la bandera en los colegios, con el pan 'tostao' con aceite que da el Ampa el Día de Andalucía"

Paco Tous fue el encargado de elogiar la bandera de Andalucía este 4 de diciembre en el Parlamento. Con un discurso muy personal, emocionó al auditorio ensalzando los valores que representa la enseña andaluza. "Donde más me gusta ver ondeando mi bandera es en las puertas de los colegios el Día de Andalucía, con flautas dulces, el desayuno del AMPA y pan tostado con aceite; no en las fronteras ni en muros coronados con concertinas", dijo el actor.

"Al salir de los hospitales, de los museos, 'empapaos' de cultura, y decir, esto es nuestro, es de todos, es mío, pero no me gusta verla en la batalla, la guerra nunca es ni será justa, me gusta verla en los balcones 'colgá'", ha continuado glosando.

Tous también recordó su vivencia personal de aquel 4 de diciembre de 1977 junto a sus padres, cuando juntos caminaron hasta el Prado de San Sebastián en un una jornada de reivindicación histórica. "Lo logramos todos los andaluces con las armas que nos dio nuestro himno, con paz y esperanza, con la blanca y verde", afirmó Paco Tous.

Paco Tous, que aunque ha pasado buena parte de su vida en Sevilla, donde reside actualmente, nació en la provincia de Cádiz, no olvidó tampoco las propias raíces de su infancia al recordar cómo todos aquellos que eran niños aquel 4 de diciembre se aprendieron un pasodoble de la comparsa de Los Majaras de El Puerto de Santa María conmemorativa de esa jornada. "Un cuatro de diciembre muere un malagueño; una bala traidora le quitó la vida; tan sólo porque estaba queriendo a su pueblo; y alzando la bandera de su Andalucía" recitó con mucha emoción Tous, una estrofa que hace referencia al héroe y víctima de aquella movilización popular, Manuel José García Caparrós, "hijo predilecto de Málaga y asesinado".

Tous también agradeció al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "el gran honor de hablar de mi bandera", una decisión a la que le ha dado mayor valor al esgrimir el hecho de que "no somos de un mismo palo, eso dice mucho de usted" en una alusión a sus diferencias ideológicas.

"Gracias por ser andaluz"

Moreno, quien entregó un busto de Hércules al actos al finaliza el acto, le dijo que “has estado francamente bien” para enfatizar el hecho de que “has querido ser tú” en el discurso, más allá de su faceta de actor e intérprete. El presidente remarcó que “has querido ser tú, tu esencia, tu experiencia vital, contarlo desde tu corazón el 4 de diciembre del 77”, antes de agradecerle “tu compromiso permanente, constante con esta Andalucía que late con fuerza”.

“Nos sentimos profundamente orgullosos, lo digo como presidente de todos los andaluces, que tú hayas sido precisamente el que haya elogiado nuestra bandera”, afirmó Moreno antes de subrayas “gracias por ser como eres y gracias por ser andaluz”.