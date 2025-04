La Guardia Civil advierten a los que se van de vacaciones: "Cuidado con dejar las llaves de casa en el coche"

La Guardia Civil ha advertido de cómo con un simple gesto antes de irte de vacaciones puedes ser víctima de un robo. A través de un video en su redes sociales, el instituto armado da un útil consejo para que no te encuentres una sorpresa cuando vuelvas de unos días de relax.

Y es que, como apunta la agente, no son pocas las personas que tienen la costumbre de dejar las llaves de su primera vivienda dentro del vehículo que deja aparcado en la calle, durante varios días, mientras que estás en otra ciudad disfrutando de las vacaciones. Pero "se han dado muchos casos" de que al volver han sido víctima de los ladrones en su vivienda, y sin que nadie se haya dado cuenta "ni tus propios vecinos".

La razón es que los cacos han utilizado las propias llaves de tu casa. "Los ladrones acceden al interior del vehículo y ahí por medio de cualquier documentación, como el seguro o alguna factura del taller, acceden a tus datos personales", y entre ellos la dirección de tu casa. Al regreso, puedes notar que faltas cosas sin que la puerta ni nada haya sido forzada.

La Guardia Civil recuerda que es mejor no dejar ningún objeto de valor en el interior de los coches y si lo tienes que dejar no lo pongas a la vista.

"Lo mejor es que no se note que te has ido", también advierte la Guardia Civil enre los consejos para que no te roben en casa. "Cierra bien todo pero deja las persianas medio bajadas, deja alguna luz dada, para que parezca que hay alguien dentro de la casa todavía". En este caso, al tener que dejar la electricidad puesta, lo mejor es desenchufar los aparatos eléctricos para evitar otro tipo de problema y optar por algún automatismo que encienda y apague la luz en los horarios normales.

"No escondas las llaves debajo del felpudo, en una maceta o en cualquier lugar donde pueda mirar alguien que quiera entrar a tu casa", una recomendación que parece lógica.

"¿Te imaginas que encuentras una marca en la puerta, un arañazo, algun elemento que está pegado...? Puede ser una señal para indicar que esa casa está desocupada, advierte la Guardia Civil en otro vídeo. En ese caso, llámanos". Y por último, una recomendación tecnológica: "sé muy discreto con las redes sociales. No des informacion sobre dónde vives, cuándo volverás, cuáles son tus rutinas o tu dirección. Lo más inteligente es no dar información a los ladrones".