Generosos con las propinas y educados: así son los gaditanos según un estudio

No llegan al nivel de Vigo (la ciudad más educada de España) ni al de Valladolid (la más generosa con las propinas) pero los comportamientos de los gaditanos son alabados por muchas de las 1.567 personas de 19 áreas de España que han participado en un estudio de Preply, una plataforma para aprender inglés y otros idiomas.

En este estudio, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Alicante y Elche se sitúan como las más maleducadas de todo el país, siendo los comportamientos más negativos el estar todo el rato pendiente del móvil y no dejar pasar a otros coches cuando hay mucho tráfico.

Analizando por temática, y en lo que respecta a la buena educación, Cádiz alcanza un 5,5 en una escala del 1 al 10, siendo el 10 lo peor en mala educación. Este ranking lo lidera Vigo con un 5,17. En este sentido, los comportamientos que más penaliza a los gaditanos son el 'no saludar a las personas desconocidas' (el típico 'hola' cuando llegas a una tienda o te subes a un ascensor), 'ser demasiado ruidosos' o 'no dar propinas'. Este último aspecto choca con otro apartado que indica que los gaditanos dan buenas propinas por lo que se deduce que dan pocos pero los pocos que dan, lo hacen en cantidad.

De donde mejor salen parados los gaditanos en este peculiar estudio es en el apartado 'no dejar que la gente se agrupe en el tránsito', ahí obtienen la puntuación más baja, es decir, que somos muy de corrillos en la calle para comentar con el vecino o los amigos cualquier tema. También se han analizado otras cuestiones como quedarse absortos con el móvil o hablar por el altavoz, saltarse las colas, ser descorteses con las personas que atienden o no respetar el espacio personal de cada uno al hablar con alguien.

Siguiendo con la educación, la plataforma también ha analizado la percepción que los residentes tienen sobre ellos mismos, es decir, si son más maleducados los locales o los que visitan la ciudad. En este sentido, los propios gaditanos se muestran muy críticos con ellos mismos, indicando que en muchas ocasiones pueden llegar a ser más maleducados que los foráneos.

¿Dejan propina los gaditanos?

La plataforma Preply 'abre un melón' en este estudio al tratar el tema de las propinas, un hábito que parece que no está muy extendido por España a tenor de los resultados de la encuesta. El 26,55% de las personas suelen hacerlo (no se clara si lo hacen siempre) mientras que el resto se reparte entre no hacerlo y dejarlas sólo cuando el servicio es excelente.

A los participantes que sí dejaban propina se les preguntó cuánto suelen dejar para hacer una media. En este ranking Cádiz aparece muy bien posicionada, con un importe medio de 7,46 euros. Triunfo en este aspecto de los hosteleros y los camareros de Valladolid: son los que más propina media dejan, con 10,18 euros, muy lejos de los 7,66 euros del siguiente municipio más generoso de España, Las Palmas.