¿Gasolina más barata? Estos son los días en los que debes evitar repostar

Elegir el día para llenar el depósito puede marcar la diferencia entre pagar de más o conseguir un mejor precio. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los precios de los carburantes varían a lo largo de la semana y determinados días resultan especialmente desfavorables para repostar.

Los días más caros para echar gasolina

El análisis, realizado sobre más de 12.000 estaciones de servicio en toda España, muestra un patrón claro: los fines de semana los precios suben. Los viernes, sábados y domingos son los días en los que repostar resulta más caro, sobre todo en las horas previas a los grandes desplazamientos.

El incremento se debe principalmente al aumento de la demanda antes del fin de semana, cuando muchos conductores llenan el depósito para viajar. A ello se suman factores como las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, el coste del transporte o los ajustes fiscales, que acaban trasladándose al precio final que se paga en el surtidor.

El lunes, el mejor día para repostar

En el lado contrario, la OCU identifica el lunes como el día más barato de la semana. Tras el fin de semana, los precios tienden a ajustarse a la baja, lo que permite un ahorro estimado de entre tres y siete euros por depósito, dependiendo del tipo de combustible y del vehículo.

El momento del día también influye. Según el estudio, repostar a primera hora de la mañana o al final de la tarde puede resultar más eficiente, ya que el combustible se encuentra a menor temperatura y ocupa menos volumen, lo que se traduce en una ligera ventaja a la hora de llenar el depósito.

Las cadenas de gasolineras más económicas

No todas las estaciones ofrecen el mismo precio. En su informe sobre las cadenas más baratas, la OCU destaca nombres como BonÀrea, Ballenoil, GM Oil, Plenoil o Petroprix, que presentan tarifas hasta un 19 % más bajas que las de las grandes marcas tradicionales.

Las diferencias pueden parecer pequeñas, pero al cabo del año se acumulan. Llenar un depósito de 40 litros en una gasolinera de bajo coste (1,379 €/l) frente a otra más cara (1,479 €/l) supone un ahorro de unos cuatro euros por llenado. Si el vehículo se reposta cada dos semanas, el ahorro anual puede superar los 100 euros simplemente eligiendo bien la estación y el momento adecuados.

Recomendaciones para ahorrar en el repostaje

La OCU propone seguir una serie de pautas sencillas para reducir el gasto en combustible:

Repostar los lunes , siempre que sea posible.

, siempre que sea posible. Evitar los fines de semana , cuando los precios tienden a subir.

, cuando los precios tienden a subir. Optar por gasolineras de bajo coste , especialmente en desplazamientos frecuentes.

, especialmente en desplazamientos frecuentes. Consultar comparadores de precios para localizar las estaciones más baratas.

para localizar las estaciones más baratas. Elegir horas más frescas del día, como la mañana o el atardecer.

Excepciones a la regla

El estudio aclara que los resultados representan una tendencia general, no una norma fija. En algunas zonas con poca competencia, en promociones puntuales o en momentos de alta demanda, los precios pueden comportarse de forma diferente. No obstante, la pauta se repite con suficiente frecuencia como para servir de guía a la hora de planificar los repostajes.