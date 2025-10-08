Fran Boada Bouza, profesor gaditano en Irlanda sobre su sueldo: "el primer año son 42.000 euros. Cuando llevas 10, 15 o 18 años, pueden ser casi 90.000"

Salir a buscar el futuro laboral fuera de tu país es una opción que cada vez eligen más jóvenes gaditanos que no encuentran en su tierra oportunidades que les permitan proyectar un futuro vital a medio o largo plazo. Este es el caso, uno más, de Fran Boada Bouza, un joven profesor gaditano que ha encontrado en Irlanda una oportunidad para desarrollar su carrera profesional y alcanzar una estabilidad que en el sur no parecía tan al alcance de su mano. Su experiencia, además, se da en un ámbito, el de la enseñanza, duro sobre todo en los primeros años para poder labrarse un porvenir.

Fran es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y emigró a Irlanda en 2021 para "desarrollarme, perfeccionar el inglés y encontrar un trabajo cualificado inmediato". "Desde Cádiz en dos semanas tenía el trabajo y tenía varios, pude elegir", explica al tiempo que desarrolla una de las grandes diferencias que ha observado entre los profesores de ambos países. "En España existen las oposiciones", un sistema que no se da Irlanda. "Aquí en Irlanda, como en otros países de la Unión Europea o fuera de ella, se publican las ofertas a través de la plataforma oficial del Estado, en este caso el Departamento de Educación. Y es un proceso muy sencillo, tú tienes los filtros para buscarlos por ciudades, por pueblos, por provincias, por especialidad, para las asignaturas que quieras y el tipo de trabajo que quieras. Puedes poner en el filtro si quieres ser profesor, si quieres ser jefe de estudio, director o todas las capacidades que se encuentran dentro de la docencia en la etapa secundaria", explica.

En su caso, además del grado, Fran aprovechó sus primeros años de trabajo en Dublín en una escuela infantil para completar su formación con dos másteres (uno en Profesorado para poder ejercer en la etapa Secundaria y otro en Profesorado de Español como segunda lengua) que le han ayudado a lograr un perfil profesional mucho más atractivo para las demandas de su nuevo mercado laboral.

¿Cuánto cobra un profesor en Irlanda?

Profesor de Secundaria en un instituto público, el joven indica que el sistema educativo "es muy parecido al español" aunque tiene sus peculiaridades. Además de la diferencia respecto al sistema de oposiciones, otro de los grandes 'choques' fue el hecho de que en Irlanda "el alumnado no repite cursos. En España, si los estudiantes no superan las materias, les quedan para el año siguiente o no pueden pasar de curso si son más de un número determinado. Tengo muchos alumnos con dificultades académicas, que les cuesta, y pueden llegar a suspender todo, o casi todo, y aun así, pasan igualmente de curso, sin repetir. Aquí no creen que repetir sea un buen sistema educativo pero, y aquí llega mi debate, si un chico o chica no demuestra las habilidades necesarias para tal materia, cómo va a avanzar para el nivel superior el siguiente año", se pregunta el gaditano.

Respecto al nivel educativo de los alumnos y la estructura de la formación académica, las diferencias se minimizan. "La ESO y Bachillerato tiene una estructura diferente, pero al fin y al cabo son seis años también, que en vez de dividirse en cuatro años de la ESO y dos años de Bachillerato, se dividen en tres y en tres", explica. Tampoco existe gran diferencia en las ratio de alumnos por clase: "en las aulas te puedes encontrar como máximo 30, que me parece elevado, pero lo normal es 24, 25, 26".

Respecto a su sueldo, uno de los aspectos que más suelen mover a los jóvenes que deciden a emigrar, explica que "aquí en Irlanda se habla de manera anual y creo que el primer año son 42.000 euros y cada año se incrementa un tanto por ciento de manera garantizada. O sea que cuando ya llevas 10, 15 o 18 años, esos 42 ya pueden ser casi 90. Así que bueno, no lo considero que sea para hacerte rico, pero sí es verdad que tienes buena calidad de vida y lo compensa".

Irlanda, también con una crisis de vivienda

Fran no duda en animar a emigrar a Irlanda a jóvenes que no encuentren en su tierra la oportunidad laboral que buscan. Ahora bien, no todo parece un 'camino de rosas' aunque en su caso su experiencia de estos cinco años haya sido más positiva. "Ha habido que trabajarlo y ha costado mucho y cuesta mucho seguir trabajando cada día, pero no queda otra" reconoce aunque expone con mucha entereza que "hay que ser valiente y luchar, porque al fin y al cabo es tu vida y tú tienes que decidir dónde quieres estar en 10, 15, 20 o 50 años".

Y en ese caminar por Irlanda, el gaditano explica uno de los grandes problemas del país, un problema que tampoco parece lejano a los jóvenes de la ciudad. "Aquí hay una gran crisis de vivienda. Y cuando digo una gran crisis es a niveles insospechados. Hay gente que paga 1.500 euros, 1.200 euros por una habitación".

Regresar a casa, a Cádiz, también es una opción que baraja pero que ahora mismo no contempla, como le ocurre a la mayor parte de los jóvenes que encuentran su lugar fuera de nuestras fronteras. Es algo que gustaría pero "objetivamente me cuesta verlo porque irme a España sería ir a algo peor y ya una vez acostumbrado a un salario, a un orden y a esta calidad de vida, me costaría aceptarlo", reconoce aunque tiene claro las circunstancias que deberían darse para que eso ocurriera: "tener el mismo trabajo y poder ir con la unidad familiar, por supuesto".