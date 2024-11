Una farmacéutica avisa sobre la escasez de este medicamento: "Es desesperante"

Las farmacias de toda España tienen estos días escasez de un medicamento clave para el tratamiento de cientos de personas. El metilfenidato se echa en falta. Sanidad lo sabe y alerta sobre los problemas de suministro. Estos días esta situación ha sido remarcada por una influencer farmacéutica que reconoce que reciben llamadas a diario preguntando por este medicamento.

"Tenemos un problemón en las farmacias", dice Claudialvega nada más comenzar el vídeo. Según reconoce, "hace semanas que no recibimos metilfenidato" en ninguna dosis. "Este medicamento se utiliza para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También conocido como TDAH", explica.

La farmacéutiva asegura que ya han avisado a Sanidad de la situación. Mientras tanto pide que se solucione el problema cuanto antes, ante la cantidad de personas que no están pudiendo recibir su tratamiento. "No lo hay en toda España y es desesperante. Muchísima gente nos está llamando diciendo que no lo hay, que están desesperados buscando por todos sitios y que es imposible conseguirlo", relata.

Qué es el metilfenidato y por qué hay problemas de suministro

El metilfenidato se usa para tratamientos de personas con TDAH. También se usa para personas que padecen narcolepsia. Es un estimulante del sistema nervioso central. Su uso siempre requiere de receta médica y de control por parte de especialistas. Desde finales de octubre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó de problemas con el suministro de metilfenidato por "un aumento de la demanda por encima de lo esperado". A su vez, apunta que también las plantas de fabricación no están siendo capaces de satisfacer una mayor necesidad, que es consecuencia de un aumento de diagnósticos.

Las previsiones apuntan a que hasta principios de 2025 no se vuelva a la normalidad. "Los medicamentos principalmente afectados por estos problemas de disponibilidad son los comprimidos de liberación prolongada", comunica la AEMPS en su web.

Estos son los medicamentos con problemas de suministro:

Concerta comprimidos de liberación prolongada en sus distintas dosis. Titular de autorización de comercialización: Janssen Cilag, S.A.

Atenza comprimidos de liberación prolongada EFG en sus distintas dosis. Titular de autorización de comercialización: Exeltis Healthcare, S.L.

Rubicrono comprimidos de liberación prolongada EFG en sus distintas dosis. Titular de autorización de comercialización Laboratorios Rubió, S.A.

Metilfenidato Sandoz comprimidos de liberación prolongada EFG en sus distintas dosis. Titular de autorización de comercialización: Sandoz Farmacéutica, S.A.

Metilfenidato Viatris comprimidos de liberación prolongada EFG en sus distintas dosis. Titular de autorización de comercialización: Viatris Pharmaceuticals, S.L.

Metilfenidato Tecnigen 18 mg comprimidos de liberación prolongada EFG en sus distintas dosis. Titular de autorización de comercialización: Tecnimede España Industria Farmacéutica, S.A. En este caso, las unidades disponibles se están destinando a pacientes intolerantes a la lactosa.

Pese a que las laboratorios están liberando unidades lo antes posible, no está siendo suficiente para cubrir la alta demanda. La recomendación de la AEMPS a los médicos es "iniciar los nuevos tratamientos y derivar los ya existentes a las presentaciones de metilfenidato sin problemas de suministro, siempre que la situación clínica del paciente lo permita bajo criterio facultativo".