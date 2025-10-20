El falso adiós de las llamadas 'spam': por qué molestan más que nunca y qué pasó con las medidas del Gobierno

A pesar de que el pasado 7 de junio una Orden del Ministerio para la Transformación Digital obligaba a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas comerciales realizadas desde líneas móviles, son miles los ciudadanos que denuncian seguir recibiendo este tipo de comunicación no deseada. Según una encuesta realizada entre los días 17 y 30 de septiembre por Facua, 4 de cada 10 consultados dicen que incluso reciben más llamadas que antes. Y el motivo es bien sencillo: el bloqueo de las llamadas 'spam' desde números móviles ha derivado a que esta práctica se realice ahora desde números fijos. Es decir, el usuario de nuevo perjudicado por una actividad abusiva que limita el uso del móvil a aceptar únicamente llamadas de aquellos números que están guardados en las agendas, con la opción de perder otras importantes que se realizan desde números no guardados y que no se atienden simplemente para evitar este 'spam' telefónico.

Las llamadas 'spam' continúan molestando

Los resultados que arrojaba la encuesta de Facua son desalentadores. El 98,9% del total de los 7.050 encuestados denunciaba ser víctima de 'spam' telefónico. El 36,5% de los consumidores decía recibir aún más llamadas que antes, el 36,3% afirmaba que las sufre en la misma cantidad y un 26,2% señalaba que ahora recibe menos.

El 59,4% de los encuestados por Facua advertía que recibe estas llamadas todos o casi todos los días, mientras que un 33,7% hablaba de varias a la semana y un solo 5,9% las reducía a algunas al mes. Únicamente el 1,0% señalaba que no había recibido llamadas 'spam' en los últimos meses.

En cuanto a la frecuencia, un 7,7% recordaba haber recibido más de diez llamadas al día, mientras que el número de llamadas más mencionado por los usuarios era de tres al día.

Los servicios que más se solían ofertar en estas llamadas eran los de luz, mencionados por un 32,7% de los encuestados, seguidos de los de telecomunicaciones, un 29,8%. En tercera posición la venta de productos de toda índole, con un 8,2%.

El 36,4% de los encuestados señalaba que seguía recibiendo llamadas 'spam' desde numeraciones móviles, aunque la mitad, el 50,3%, decía que suelen llamarles desde teléfonos fijos nacionales —aquellos que comienzan por 9—. El 5,7% afirmaba que las recibía habitualmente desde numeraciones internacionales.

Medidas poco eficaces para luchar contra el 'spam' telefónico

El trasvase de estas llamadas 'spam' desde líneas móviles a teléfonos fijos se produjo casi al tiempo de la entrada en vigor de la orden. De nada servía que los usuarios recriminaran la actitud a los teleoperadores o que anunciaran que estaban inscritos en la famosa Lista Robinson. De nuevo se hizo obligatorio el tener que estar bloqueando teléfonos constantemente si se quería descansar en algún momento (¿por qué llaman a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche?). Incluso el propio ministro Óscar López ya reconoció que los estafadores estaban usando prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas.

Facua ha pedido al Gobierno ampliar este bloqueo a las llamadas procedentes de numeración fija.

El próximo martes 21 de octubre se celebra la tercera reunión en fase de ponencia de la Ley sobre servicios de atención a la clientela. Esta norma busca prohibir definitivamente las llamadas 'spam' (desde 2023 todas las llamas comerciales no pedidas expresamente están prohibidas aunque en la práctica se han seguido dando) y declarar nulos todos los contratos que se cierren con llamadas comerciales no consentidas.