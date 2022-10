El exvicepresidente de la Diputación de Cádiz que quiere representar a España en Eurovisión 2023

"Lo que empezó hace unos meses como una guasa va convirtiéndose en una realidad. Después de un intenso fin de semana de grabación de voces, instrumentos y coros, 'Mi acento' queda lista para sentencia". Así ha anunciado Mario Fernández, vicepresidente de la Diputación de Cádiz hasta el pasado mes de febrero, que tiene la intención de presentarse al Benidorm Fest, con el objetivo de ser elegido como representante de España en Eurovisión el próximo año, y ser el sucesor de Chanel y su 'Slomo' en 2023.

El exedil de La Línea 100x100, que ya participó en el programa 'Se llama copla' de Canal Sur Televisión, acaba de terminar de grabar el tema y "está ansioso" por poder mostrar este single, "con el que me presento al Benidorm Fest con aspiración de representar a España en Eurovisión 2023. (No, no era una broma)", ha afirmado a través de sus redes sociales. "Solo quienes sienten la música como yo pueden entender el sentimiento de plenitud que me invade", ha añadido emocionado, tras grabar con "grandes profesiones" y en "instalaciones punteras a nivel nacional".

Desde principios de septiembre, según ha informado RTVE, está abierto el plazo para presentar a los candidatos a concurso, que se cerrará el próximo 10 de octubre. La cadena seleccionará un máximo de dieciséis participantes y seis suplentes para un certamen que se celebrará a final de enero y que tuvo un gran éxito en 2022. Además logró que España volviera al podio eurovisivo, muy cerca del triunfo con Chanel.

Entre los candidatos a Eurovisión que llegaron a la final del festival de Benidorm ya hubo el año pasado un gaditano, el puertorrealeño Gonzalo Hermida y su balada 'Quién lo diría'.

Fuera de la política desde febrero

Mario Fernández llegó a la vicepresidencia de la Diputación con sólo 33 años en 2019, después de cuatro años como concejal del equipo de gobierno de La Línea, donde fue teniente de alcalde, y tras el pacto del PSOE con La Línea 100x100 en la institución provincial, asumiendo el Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano sostenible. Ese cargo y su carrera política decidió abandonarla este pasado mes de febrero para centrarse en su carrera profesional como arquitecto. “No ha sido una decisión fácil pero tenía que ser coherente conmigo mismo”, indicó Mario Fernández quien se trasladaría una firma asentada en Madrid en este retorno a su profesión, anunció.

Ahora, Fernández vuelve a dar un paso más en su carrera como artista tras probar suerte en 2010 participando en el programa 'Se llama copla'. Según entrevistas publicadas en redes en su momento, explicaba que animado por sus compañeros también se presentó al casting de Operación Triunfo.