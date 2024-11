Los expertos responden: ¿Es bueno tomar fruta por la noche? ¿Es verdad que engorda y no deja dormir bien?

Alrededor de la alimentación hay numerosos mitos sobre lo que es bueno o malo para nuestro organismo, también entre los consumidores de Cádiz; sobre lo que hay que comer, o no, según la hora del día; sobre lo que engorda o sobre el abuso de carnes, verduras o pescados. Mitos de los que se no libran tampoco las frutas. Y más, si nos metemos en la cena y la idea de que la fruta por la noche engorda. ¿Es verdad o no?

Desde la Academia Española de Nutrición se destaca que, por la noche, el problema no está en la fruta. "Comer manzanas por la noche, o la fruta que sea, no es un problema, lo malo es considerarlos como plato único. La fruta es sun alimento muy saludable e imprescindible. Como sucede con cualquier otro alimento, debe integrarse en un patrón alimentario saludable".

Se recuerda desde esta institución que la fruta proporciona agua, fibra, minerales, vitaminas y azúcares sencillos. Es decir, en su global todo saludable en su justo término. En el caso de los azúcares, que rápidamente llegan a la sangre, se recomienda que se acompañen con yogur o con frutos secos o semillas. "Si se hace cada día, se debe asegurar el resto de ingestas". Así, hablando de la cena, la Academia propone "una que incluya hortalizas crudas o cocinadas, junto con un alimento rico en proteínas, como el huevo, el pescado, carnes magras o algún producto lácteo, así como una porción de cereales integrales en forma de pan, pasta, o bien tubérculos, mejor al vapor o hervidos, evitando las frituras".

¿Y qué fruta debe acompañar a la última comida del día?

Destaca la Academia Española de Nutrición que el postre ideal, para cualquier momento del día, es la fruta fresca de temporada. Hay productos muy calóricos, como los higos, plátanos o uvas pero que tienen en cambio un aporte enérgico muy limitado, de 100 kilocalorías por cada 100 gramos. "Muy lejos de las más de 300 kilocalorías que aporta una bolsa de aperitivos fritos". Por ello se destaca que tomar al menos tres raciones al día "no es una cuestión de calorías, sino de salud".

El alto valor nutritivo y bajo aporte energético de las frutas le hacen recomendable para todo el días, incluida la noche. "Lo que realmente engorda es lo que se suele comer en su conjunto y de forma habitual. No solo es el postre, es el resto de alimentos de una comida. Si cenamos una carne rebozada con patatas fritas, con fruta de postre, los alimentos que aportan el grueso de las calorías a esa cena no son la uva o la fruta que sea", se afirma.

"Cenas saludable puede favorecer el descanso de calidad. Sin embargo, cenar solo a base de fruta, o cenar poco, podría desvelar el sueño".

La Universidad de Navarra también ha analizado el efecto de la fruta en la comida nocturna. "La fruta no engorda. De hecho, los estudios apuntan a que el consumo de fruta ayuda a prevenir la obesidad y la ganancia de peso. La fruta aporta la misma energía, cantidad de agua, fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes e hidratos de carbono por la mañana, por la noche, antes de comer o como postre". Eso sí, en conjunto los nutricionista recomiendan que se adelante la hora de la cena, fruta incluida, para hacer mejor la digestión antes de acostarse.

A partir de ahí, todo es cuestión de gusto y de lo que se venda en el mercado, aunque hay quienes tienen claro que la mejor fruta el final de la jornada es la piña.