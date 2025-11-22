Un experto economista habla sobre las quejas por el precio de la cesta de la compra: "Tienen razón, sí"

Llenar el carro de la compra es cada vez más caro, esa es la sensación generalizada de la población española. Antes, con 50 euros se podía llenar un carro entero y ahora apenas da para lo básico. En los pasillos de los supermercados y en cualquier reunión se puede escuchar la frase: "qué cara está la cesta de la compra". Según el economista Gonzalo Bernardos, ese descontento no es solo una percepción: es real, y está respaldado por cifras contundentes.

El Profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona, ha querido hacer una pequeña reflexión en sus redes sociales y se ha detenido a mostrar el análisis que ha hecho acerca de la realidad de todos los españoles, comprar es cada vez más caro y los sueldos no crecen al mismo nivel que el nivel de vida aumenta.

Bernardos señala que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2025, se han producido tres hechos económicos clave que explican por qué los consumidores sienten que su poder adquisitivo se está erosionando:

Los salarios pactados por convenio han crecido un 17,7 % .

han crecido un . La inflación general acumulada ha alcanzado el 21,6 % .

ha alcanzado el . Pero lo más llamativo: el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha subido un 37,5 %.

Una brecha que pesa en la economía del día a día

Estos números revelan una brecha inquietante: los ingresos suben, pero no al mismo ritmo que los alimentos. Y para muchas familias, eso significa tener que elegir entre llenar el carro o cuidar otros gastos. Bernardos no duda en decirlo: las quejas sobre los precios de la compra no son inventadas, sino una reacción lógica a una pérdida real de poder adquisitivo.

El encarecimiento de productos básicos está afectando con especial fuerza a los hogares con salarios más bajos o servicios más ajustados. Dejando en una situación muy vulnerable a muchas familias y muchos niños.

¿Qué implica para las familias?

Para muchos españoles, esto se traduce en decisiones difíciles: recortar en marcas, evitar ciertos productos o limitar la compra a lo esencial. El impacto es especialmente grave cuando los alimentos representan una parte elevada del presupuesto doméstico. Bernardos recuerda que los productos no alcohólicos de alimentación suponen casi una quinta parte del gasto familiar.

Su reflexión no solo ha calado en redes, sino que también ha abierto un debate más amplio: la economía doméstica es el termómetro más realista de lo que está pasando, más allá de discursos macroeconómicos. Son muchas las personas que miran en qué supermercado es más barato comprar y se decantan elegir uno y no comprar en cualquier porque el ahorro a final de año es significativo.