El examen del MIR indigna por su dificultad en redes sociales: "Es una falta de respeto"

Otro año más, los días después del examen del MIR llenan las redes de quejas, lamentos y relatos de frustración sobre una prueba que no suele contentar a casi nadie. En Cádiz, se presentaban 629 personas a esta convocatoria de Formación Sanitaria Especializada para puestos de medicina, enfermería, farmacia y psicología, entre otros. La evaluación tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la plaza Fragela de Cádiz. En toda Andalucía, comparecieron 5.092 candidatos para un total de 1.921 plazas.

Buena parte de las plazas ofertadas en todo el país son para médicos, siendo medicina de familia la especialidad con más vacantes. La ilusión por iniciar una carrera como especialista solo se puede conseguir aprobando el MIR. Por lo que este examen es la puerta de entrada a muchas de las aspiraciones laborales. De ahí que, ante un examen de comprobada complejidad, haya tantas reacciones en cadena opinando acerca de las preguntas.

El del pasado 25 de enero no se salvó de las quejas estudiantiles. Una de las más repetidas es que se parecía enfocado a profesionales especializados y no a candidatos a una especialidad. Otra de las reacciones apunta a que el examen de Pediatría tuvo preguntas que "son capaces de contestar correctamente menos del 1% de los pediatras en activo". Una de las reclamaciones más repetidas es que se trataban de preguntas alejadas del día a día de la profesión. Algunos usuarios incluso hablan de "falta de respeto" a los estudiantes tras meses preparando el examen. También en la misma línea, otra usuaria sugiere que los médicos preferirán irse fuera por evitarse una dura evaluación que no asegura un trabajo digno.

Así es el examen del MIR

Este 2025, la novedad principal era que se eliminaba la nota de corte. Las respuestas correctas a este examen se publican desde el martes 27 de enero en el Ministerio de Sanidad. Una vez que se conocen los resultados provisionales, hay hasta cuatro días para reclamar de manera telemática (con certificado electrónico) o presencial en delegaciones o subdelegaciones de Gobierno. En un examen de MIR, el estudiante se enfrenta a 185 preguntas tipo test de respuesta múltiple con una duración máxima de 4 horas. Cada acierto, vale 3 puntos y cada fallo resta un punto.

De 185 cuestiones, 175 son las que se tienen en cuenta para el examen y 10 son de reserva. Estas se usan cuando hay problemas de formulación o erratas a las anteriores. Una vez que se conozcan los resultados, los aprobados con nota más alta pueden ir seleccionando los puestos de trabajo de preferencia. Normalmente, este proceso se inicia en primavera.