Estas son las estafas más comunes en Wallapop

La apliación de compra-venta Wallapop tiene cada vez más usuarios, por lo que se antoja como la plataforma perfecta para estafar a sus usuarios por parte de los ciberdelincuentes.

Y es que son varias las estafas conocidas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, que han detectado más del 20 por ciento en el incremento de las estafas en los últimos años. Y es que las estafas en la red son cada vez más sofisticadas y cualquier persona que interactúe en estas plataformas está expuesta al riesgo de ser víctima de un fraude.

Para que nada de esto ocurra, le informamos del tipo de fraudes detectados en la apliación de compra venta y le damos una serie de consejos para evitarlos.

Tipos de estafas:

Sobrepago

En este caso, el ciberdelincuente se hace pasar por un comprador y le enviará a la víctima una cantidad mucho mayor por un artículo de la que se había acordado previamente. Al darse cuenta ‘por sorpresa’, le solicitará al vendedor que le devuelva la diferencia. El problema reside en que el primer pago no existe. Entonces, cuando el vendedor le devuelve la diferencia el primer pago desaparece y así se ha cometido la estafa.

Falso servicio técnico

En esta ocasión, los estafadores contactan con los usuarios de la aplicación solicitándoles un correo y contraseña para investigar fraudes o haciéndoles creer que se le ha denunciado por alguna actividad fraudulenta. A partir de este momento, la víctima está en manos del estafador por completo, recibiendo los ciberdelincuentes sus datos personales y cambiando la contraseña de la cuenta. Al usuario le dirán que es para una mejor gestión de la seguridad.

Pagar con Bizum

Es otra de las estafas más comunes de Wallapop. Son muchos los casos de usuarios que utilizan la plataforma para comprar y vender sin ser especialistas en telefonía móvil, redes sociales o nuevas tecnologías. Esto provoca que en lugar de enviarle al usuario dinero por Bizum se le ‘solicite dinero’. El usuario, completamente inexperto, comprueba la cantidad y la acepta sin pararse a leer. Así pues, si eres vendedor perderás tanto el producto como el dinero.

Pago falso

Es una técnica de estafa muy común de Wallapop, pues consiste en que un comprador afirma haber pagado por el producto y le envía al vendedor un comprobante de pago falso. De este modo, el vendedor enviará el artículo sin antes comprobar su veracidad. Para evitar esto, tendrá que confirmar previamente que el pago ha sido recibido a través de la aplicación. El usuario deberá confirmar la recepción del pago mediante la app.

Pago para amigos

Si se tramita un pago fuera de Wallapop se estará cayendo en la trampa de los ciberdelincuentes. Pese a que se vaya a aplicaciones aparentemente seguras, como Paypal, en realidad se están fomentando prácticas como ‘pagos entre amigos y familiares’ o ‘donaciones’. En cualquier caso, aunque la víctima cree que evita retenciones, en realidad lo que pierde es tanto el producto como su dinero.

Phishing

Sin duda, estamos ante una tipología de estafa muy conocida. Consiste en que los estafadores enlazan a los usuarios a sitios web falsos que recrean, de manera 100% exacta, la interfaz de Wallapop o de la entidad bancaria. Para ello, nos exigirán rellenar algún tipo de formulario previo para poder acceder con todos los datos de la cuenta y después confirmar un pago. A partir de ese momento, obtendrán todos los datos personales y bancarios, por lo que no habrá que fiarse de enlaces sospechosos.

La devolución fraudulenta

En estos casos, el vendedor envía el artículo en perfecto estado mediante el servicio de pago y envío de Wallapop al receptor. No obstante, tras recibir el producto, el comprador alega que está roto y que no funciona correctamente, incluso, puede asegurar que no coincide con la descripción. Es cuando solicita la devolución.

La plataforma permite al comprador devolver el producto en un punto de entrega de la empresa de transportes. Una vez que el paquete ha regresado al vendedor, la plataforma le reembolsa el dinero al comprador, aunque la estafa se produce cuando el paquete no contiene el artículo original. Así pues, el usuario pierde tanto su producto como su dinero.

Es importante ser precavidos para evitar cualquier tipo de estafa en Wallapop. No obstante, existen trucos eficientes que aportarán mayor seguridad. Por todo ello, se recomienda dudar de: perfiles de menos de tres días, un vendedor con perfil sin validar o sin valoraciones, un vendedor sin historial de artículos comprado o vendidos, un vendedor que aparece lejos de ti, alguien que pague más del precio acordado inicialmente, alguien que se ofrezca a pagar los portes de manera voluntaria, un usuario que solicite nuestro correo electrónico o número de teléfono, alguien que cometa faltas de ortografía.

Cómo detectar este tipo de estafas: