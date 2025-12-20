Encuentran frente a la costa de Cádiz un submarino francés hundido tras una batalla mítica de la Segunda Guerra Mundial

Un equipo de investigadores franco-españoles han encontrado en aguas de Cádiz la solución a un misterio de hace más de ocho décadas. En concreto, se ha localizado el mítico submarino francés 'Le Tonnant', que fue hundido de manera voluntaria tras un combate histórico en la Segunda Guerra Mundial contra las fuerzas estadounidenses en la conocida como Operación Torch. El hallazgo lo han realizado un equipo de investigadores y buzos de la Universidad de West Brittany (Brest, Francia, socio de Cádiz como parte del proyecto SeaEU), dirigido por el profesor Erwan L’Her que, junto a un grupo de trabajo oceanográfico de la Universidad de Cádiz, han podido concretar con exactitud la situación actual del buque en aguas gaditanas.

Un misterio de 83 años finalmente resuelto

Tras una primera expedición en Vietnam para tratar de localizar el 'Phoenix', un submarino de segunda clase idéntico, el equipo del profesor L'Her se embarcó en la búsqueda de la documentación disponible para tratar de localizar igualmente al 'Le Tonnant'. Llegaron incluso a hacer algunas inmersiones que resultaron infructuosas debido a la turbidez de las agua del estuario del Guadalquivir, donde se le situaba en un primer momento.

Siguiendo las indicaciones de los cuadernos de registro que pudieron localizar, el equipo de trabajo de la Universidad de Cádiz logró acercarse al área teórica del hundimiento en 1942. A partir de aquí, y usando el equipo adecuado, una sonda de múltiples rayos en concreto, los equipos pudieron validar con mayor precisión el punto del hundimiento.

Según indican desde la Universidad West Brittany, se puede confirmar razonablemente la identificación de los restos ya que todas las dimensiones corresponden por ahora. En las imágenes disponibles se puede observar los timones de buceo delanteros, el quiosco, los dos lanzadores de torpedos giratorios se visualizan claramente hacia la parte trasera; y la popa, que está casi hundida 6 metros en el fondo marino.

Así fue la Operación Torch en la Segunda Guerra Mundial

En la mañana del 8 de noviembre de 1942, las fuerzas anglo-estadounidenses planearon una invasión del noroeste de África, Marruecos y Argelia, territorio en manos del gobierno francés de Vichy. Las fuerzas francesas, que ya anticipan el desembarco, no estaban aún en alerta máxima porque la fuerza naval británica había sido visto cruzando aún el Estrecho de Gibraltar. El submarino francés 'Le Tonnant' estaba en el muelle en la parte inferior del puerto y aún no se había rearmado por completo cuando comienzó el ataque. En ese momento, Francia tiene la flota de submarinos más grande del mundo.

El bombardeo aéreo, precedido por el fuego de los destructores estadounidenses, comenzó alrededor de las 8:00 ante el asombro general. Diez buques de carga y transatlánticos civiles quedaron hundidos en el puerto, así como tres submarinos de muelle de 600 toneladas y tres destructores. Los submarinos 'Sidi-Ferruch' y 'Le Conqueror' abandonaron el puerto sin poder llevar el más mínimo torpedo.

El capitán Paumier, comandante de 'Le Tonnant', murió durante el bombardeo y su segundo el LV Corre tomó el mando y logró sumergir justo a tiempo al 'Le Tonnant'. Sin embargo, la situación a bordo era dramática: sólo pudieron llegar al submarino 30 de los 72 miembros originales de la tripulación y muchos de ellos estaban heridos. Además, 'Le Tonnant' aún no había podido ser rearmado al completo antes del sorpresivo ataque y contaba únicamente con cuatro torpedos. Así las cosas, los franceses atacaron a las fuerzas estadounidenses y luego intentaron escapar pero los daños en la nave hicieron que no pudiera volver a emerger. Ante esta situación, la propia tripulación decidió sabotearla para evitar que cayera en manos enemigas, quedando para siempre hundida frente a la costa de Cádiz.