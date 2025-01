Ecologistas en Acción y Greenpeace dejan Twitter/X tras el 'saludo nazi' de Elon Musk

"Gracias, muchas gracias por haberlo hecho realidad", fueron las primeras palabras de Elon Musk durante su intervención en la ceremonia de investidura de Donald Trump. "Mi corazón vuela hacia vosotros" y, de inmediato, mano en el corazón y brazo y palma derechos extendidos. Un gesto que tardó segundos en viralizarse (con gran éxito también en X, la red de Musk) como el mayor y más evidente claro y en botella que pueda darse.

Mientras el mundo trataba de asimilar lo que había visto, Musk montaba un discurso ágil y sin barroquismos, con una clave que muchos habrán podido pasar por alto y que late en el núcleo del MAGA (Make America Great Again) como aglomerante del mensaje trumpista: el recuperar la ilusión. Ahí estaba el dueño de la plataforma antes conocida como Twitter, milmillonario, hablando con entusiasmo de vuelos a Marte -la realidad tiene que golpear duro para apostar por semejante nivel de evasión-. "El optimismo es uno de los valores americanos que más me gustan. Hay que buscar cosas que inspiren, que nos hagan sentirnos felices y confiados, y mirar el futuro con esperanza -incidió-. Voy a dejarme el culo por vosotros. Vamos hacia una edad dorada, y va a ser estupendo".

Daba igual. Daban igual mil palabras: la imagen del eufemísticamente llamado saludo romano fue saltando en progresión geométrica y, a la misma velocidad, fue cayendo el número de cuentas, personales o no, que fueron despidiéndose de X, la mayoría hacia cielos más azules.

Entre estas cuentas, se encuentran las de varias de las principales organizaciones ecologistas en España: Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y Greenpeace- . Desde hoy, afirman las tres en un comunicado conjunto, "Elon Musk entrará a formar parte del gobierno estadounidense y ya no tendrá que rendir cuentas a nadie. En el momento en que el propietario de la red social X, ha empezado a utilizar la plataforma con fines políticos, dirigiendo las conversaciones y vetando a las personas que difieren de su ideología, la red social se ha convertido en un peligro para la democracia -afirman-. Musk no muestra vergüenza alguna en apoyar y promover discursos basados en las ideas de la ultraderecha, y llega a inmiscuirse en las elecciones generales de otros países, como en el caso de Alemania".

Un comentario que hace referencia a la entrevista que Musk realizó en su canal a la líder ultraderechista alemana Alice Weidel, que motivó que el ahora miembro del gobierno estadounidense llegara a afirmar que sólo el partido de Weidel (AfD) podría "salvar a Alemania".

"DERIVA INADMISIBLE" DE X

“Las redes sociales nunca fueron perfectas, pero la deriva que está tomando X es inadmisible", continúa el comunicado conjunto de los ecologistas, asegurando que la red no sólo silencia a perfiles "que defienden los derechos humanos y la naturaleza, sino que atenta contra los mismos", promoviendo "mensajes negacionistas, machistas, racistas, xenófobos, homófobos y tránsfobos”, señalan los colectivos.

Las organizaciones optan por animar a migrar hacia otras redes sociales que respeten "los principios básicos de la libertad digital". Entre esas redes no parecen estar tampoco (no se las menciona) Facebook ni Instagram, las plataformas de Zuckerbeg, que también estuvo en el acto de investidura -y que también anunciaron que iban a revisar a su política de contenido-. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, en su caso, ya cuentan con perfiles en Bluesky, una red social de microblogueo descentralizada "que tampoco es perfecta", afirman, pero que "cumple con esos principios básicos; por ejemplo, la persona usuaria puede crear sus propios algoritmos, de tal forma que no los impone la propia red social". Ecologistas en Acción también tiene y actualiza un perfil en Mastodon.

Los colectivos esperan que el actual escenario "represente un punto de inflexión e impulse un aumento en las siguientes oleadas para abandonar definitivamente la red social".