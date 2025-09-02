Todos los días festivos en los municipios de Cádiz en este mes de septiembre
Numerosos municipios gaditanos contarán con días no laborables en este mes
Los días festivos de este septiembre marcan el calendario en muchos municipios de la provincia de Cádiz. Las ferias tardías de verano y los días en honor a las patronas están detrás de las razones para fijar como no laborables ciertas jornadas. En un mes con ausencia de festivos nacionales y autonómicos, hay varias ciudades y pueblos que disfrutarán de un respiro en este septiembre de vuelta al cole y de regreso al trabajo.
El día 8 de septiembre será festivo en numerosas localidades gaditanas al mismo tiempo, desde El Puerto de Santa María hasta Villamartín. En total, hasta 10 municipios En el pueblo más pequeño de la provincia, Villaluenga del Rosario, habrá hasta dos días seguidos de fiesta: 8 y 9 de septiembre. Como curiosidad, en Bornos y en Espera coincide el día de la vuelta al cole de Secundaria y Bachillerato con un festivo, por lo que aquí se retrasa el regreso a las aulas. Por su parte, el 24 de septiembre, festividad de La Merced, es fiesta en localidades como Jerez y en San Fernando con motivo del aniversario de las Cortes de Cádiz.
Todos los municipios donde será festivo en Cádiz este septiembre
- El Puerto de Santa María - Lunes 8 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de Los Milagros
- Chiclana - Lunes 8 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de Los Remedios
- Chipiona - Lunes 8 de septiembre - Festividad de la Virgen de Regla
- Grazalema - Lunes 8 de septiembre - Festividad de la Virgen de los Ángeles
- Villamartín - Lunes 8 de septiembre (Romería de la Virgen de las Montañas) y martes 24 de septiembre (Feria)
- Villaluenga del Rosario - Lunes 8 de septiembre y Martes 9 de septiembre - Feria y Fiestas Mayores
- Ubrique - Lunes 8 de septiembre - Feria
- Tarifa - Lunes 8 de septiembre - Feria
- Conil - Lunes 8 de septiembre - Feria
- Algar - Lunes 8 de septiembre - Feria
- Alcalá de los Gazules - Viernes 12 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de los Santos
- Bornos - Lunes 15 de septiembre - Feria
- Espera - Lunes 15 de septiembre - Feria
- Jerez - Martes 24 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de La Merced
- San Fernando - Martes 24 de septiembre - Aniverario de de la constitución de las Cortes de Cádiz
Las fechas de los próximos festivos nacionales en lo que queda de 2025
- Lunes 13 de octubre: Día de la Hispanidad
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Sábado 6 de diciembre: Día de la Constitución
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
