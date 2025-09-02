Todos los días festivos en los municipios de Cádiz en este mes de septiembre

Los días festivos de este septiembre marcan el calendario en muchos municipios de la provincia de Cádiz. Las ferias tardías de verano y los días en honor a las patronas están detrás de las razones para fijar como no laborables ciertas jornadas. En un mes con ausencia de festivos nacionales y autonómicos, hay varias ciudades y pueblos que disfrutarán de un respiro en este septiembre de vuelta al cole y de regreso al trabajo.

El día 8 de septiembre será festivo en numerosas localidades gaditanas al mismo tiempo, desde El Puerto de Santa María hasta Villamartín. En total, hasta 10 municipios En el pueblo más pequeño de la provincia, Villaluenga del Rosario, habrá hasta dos días seguidos de fiesta: 8 y 9 de septiembre. Como curiosidad, en Bornos y en Espera coincide el día de la vuelta al cole de Secundaria y Bachillerato con un festivo, por lo que aquí se retrasa el regreso a las aulas. Por su parte, el 24 de septiembre, festividad de La Merced, es fiesta en localidades como Jerez y en San Fernando con motivo del aniversario de las Cortes de Cádiz.

Todos los municipios donde será festivo en Cádiz este septiembre

El Puerto de Santa María - Lunes 8 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de Los Milagros

Chiclana - Lunes 8 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de Los Remedios

Chipiona - Lunes 8 de septiembre - Festividad de la Virgen de Regla

Grazalema - Lunes 8 de septiembre - Festividad de la Virgen de los Ángeles

Villamartín - Lunes 8 de septiembre (Romería de la Virgen de las Montañas) y martes 24 de septiembre (Feria)

Villaluenga del Rosario - Lunes 8 de septiembre y Martes 9 de septiembre - Feria y Fiestas Mayores

Ubrique - Lunes 8 de septiembre - Feria

Tarifa - Lunes 8 de septiembre - Feria

Conil - Lunes 8 de septiembre - Feria

Algar - Lunes 8 de septiembre - Feria

Alcalá de los Gazules - Viernes 12 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de los Santos

Bornos - Lunes 15 de septiembre - Feria

Espera - Lunes 15 de septiembre - Feria

Jerez - Martes 24 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de La Merced

San Fernando - Martes 24 de septiembre - Aniverario de de la constitución de las Cortes de Cádiz

