Cuidado si te tomas un café en este bar: puede costar el doble

Tomar un café o un refresco en una terraza es una de las prácticas que más se llevan a cabo en España, el buen tiempo invita a que los usuarios pasen buena parte de la tarde sentados en una terraza tomando algo, pero hay ciertos lugares en los que hacer esto puede conllevar un incremento del valor del precio de la consumición.

En Barcelona hay un bar que ha decidido establecer un tiempo "reglamentario" u "oportuno" para tomar un café en la terraza y todo lo que se exceda de este tiempo tendrá un recargo en la factura que pagará el cliente. Cuanto más tiempo se pase tomando café, mayor será el precio del mismo.

El bar Perfetto, localizado en la Barceloneta, ha establecido que el tiempo adecuado para tomar una bebida en la terraza de su local es de 30 minutos. Quienes pasen más de media hora verán como la consumición aumenta casi un euro más y si se pasa más de una hora, el cliente deberá abonar un total de 4 euros. El precio inicial de un café con leche es de 1,60 €, el de un cortado 1,40 €, un café solo cuesta 1,30 € y el té 2 €. En el caso de que las personas que estén sentadas en la terraza pasen más de media hora, el precio de todo aumentará hasta 2,50 € y el té costará 3 €.

Esta medida ha desatado la polémica tanto en el barrio como en las redes sociales porque no entienden que una bebida aumente su valor por pasar más tiempo en sentado. El dueño del local justifica este aumento de precio debido a la localización del mismo y es que al estar situada cerca del mar hay quienes pasan horas sin consumir nada y esto termina perjudicando al negocio.

La decisión del bar no ha tardado en hacerse viral en redes sociales porque hay quienes piensan que es un robo que te cobren más por estar más de media hora tomando un café. Algunos del barrio también han puesto de manifiesto que ya no quedan locales donde poder hacer una vida normal porque todo está enfocado para el turista.

El propietario afirma que esta medida de incrementar el precio de la bebida según el tiempo que se esté sentado solo se implementará cuando haya gente esperando para sentarse y las mesas que ya están ocupadas no estén consumiendo y solo estén pasando el rato. Es más una "advertencia" de lo que puede pasar para ver si así la gente toma conciencia y no se queda en una cafetería durante horas mientras el negocio está perdiendo dinero porque no pueden entrar nuevos clientes a consumir.