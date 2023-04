Las críticas al 'Yuyu' en Twitter por un comentario sobre la muerte de Sánchez Dragó

Las aguas de Twitter suelen ser bravas. Pocos usuarios son dados a los grises, las interpretaciones son siempre blanco y negro. Desde que se conociera la muerte de Sánchez Dragó en la mañana del 10 de abril, esta red social está siendo un hervidero. Partidarios y detractores batallan en una escalada incesante de ruido.

A menudo, entre esos usuarios se encuentran políticos, artistas y otras personalidades de relevancia pública cuya opinión suele ser objeto de debate. Un tweet del diputado del PSC, José Zaragoza, donde no lamenta en absoluto la desaparición del escritor de 86 años ha causado que muchos otros personajes de relevancia respondan. Entre estos se encuentran, Arturo Pérez-Reverte, Frank Cuesta, Daniel Lacalle, ex asesor económico del PP y uno más conocido para el público gaditano, José Guerrero Roldán 'Yuyu'.

Al socialista catalán, le afearon que entrara a valorar su aprecio al escritor con escaso margen temporal respecto a su muerte. Muchos de ellos recriminaron a Zaragoza que debería haber expresado su opinión cuando aún Sánchez Dragó estaba vivo.

No tuve relación con Sánchez Dragó, así que no defenderé su personalidad, ideas y compañías, que eran asunto suyo. Pero la inoportunidad de usted me pone caliente. No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos.