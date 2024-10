Los conductores de autobuses mantienen la huelga de transportes de este lunes en Cádiz: todos los días de paro

Los conductores de autobús iniciarán una huelga este lunes 28 de octubre en Cádiz y en todo el territorio español. En este caso, no se ha llegado a un acuerdo. Al contrario de lo que ha ocurrido con los sindicatos de transportistas de mercancías. La principal lucha está en los coeficientes para reducir la edad de jubilación por la penosidad y peligrosidad de la profesión. El pacto alcanzado en la noche del 24 de octubre a última hora no incluye a los profesionales de viajeros.

Por lo tanto, muchos de los conductores de autobuses que trabajan en la provincia irán a huelga este lunes 28 de octubre. Los paros están convocados para los días 11, 28 y 29 de noviembre y 5 y 9 de diciembre, con la campaña de Black Friday y Navidad. Se harían indefinidos a partir del 23 de diciembre si no se llega antes a un acuerdo "satisfactorio" para ambas partes. En el caso de la provincia, afectará a todos los trabajadores que están al volante de las líneas urbanas e interurbanas.

Una de las demandas sindicales es que, el de los conductores, "es un trabajo penoso porque los tiempos de descanso contemplados por ley son mucho inferiores a los de otros sectores, con jornadas de trabajo de hasta 60 horas semanales". De ahí que argumenten que no debe obligarse a los profesionales a jubilarse a los 67 años en estas condiciones. Unde los aspectos en los que hacen énfasis, en el caso de un chófer de autocar, es que "se están transportando personas y es su vida la que está en riesgo". Por ello, lamentan que que la patronal no acepte la jubilación anticipada a los 60 años. Más todavía en un contexto en el que las empresas de autobuses no pasan por su mejor momento de personal. Según las fuerzas sindicales, las empresas "priman el aspecto económico por encima de la salud de sus trabajadores y es por ello por lo que estamos iniciando estas movilizaciones".

Una de las reclamaciones principales es incluir un convenio una jubilación parcial con contrato de relevo. Con este mecanismo, la persona podría continuar acumulando el porcentaje de horas necesario para terminar su vida laboral y se permitiría la contratación de un conductor más joven. "Es un trabajo peligroso porque profesionales con más de 60 años tienen que estar cuatro horas sentados sin cambiar de posición, con lo que, al final, no reúnen las condiciones necesarias para su seguridad", dicen desde UGT Andalucía. En la actualidad, pilotos y maquinistas de tren, ya tienen aplicado por convenio esta jubilación anticipada.