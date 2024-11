Cómo desactivar la función en el móvil para dejar de recibir llamadas SPAM

Cada vez estamos más casados de recibir llamadas spam. Cuando suena el teléfono de un número que no tenemos registrado y sospechamos que puede tratarse de cualquier teleoperador que insistirá para convencernos de su producto, de un mensaje pregrabado o de un ciberdelincuente, a veces desistimos, pero otras tantas lo cogemos por si se trata de una llamada que estamos esperando.

Hay pistas para no cogerlo, que es cuando muchas veces las llamadas suenan en horarios fuera del sentido común, como después de cenar, de madrugada o en la siesta, lo que puede llegar a irritar a los receptores de dicha llamada, aparte de no coger el móvil.

Pero ya sabes que puedes ahorrarte estas llamadas para dejar de recibir estas llamadas. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Cómo desactivar el spam

Además de la inscripción en la tan conocida Lista Robinson —que pretende ayudar a particulares a librarse del acoso publicitario recibido por llamadas telefónicas, SMS o correos electrónicos—, existen otras maneras en las que no es necesario proporcionar ningún dato personal, como sucede en las listas de exclusión publicitaria.

Uno de estos métodos es tan fácil como deshabilitar una función en la aplicación de Ajustes del teléfono móvil. Esta acción consiste en configurar el número de teléfono como privado. De esta manera, al realizar o recibir llamadas no se muestra el número ni datos identificativos del propietario, lo que puede reducir considerablemente la cantidad de llamadas comerciales no deseadas y de spam. Es decir, no se mostrará el número y tampoco ningún dato que comprometa al usuario. Esto hará que las empresas y ciberdelincuentes dejen de interesarse por ti, ya que no podrán ver el número y tampoco nada de ti.

Configurar el modo privado en móviles iPhone

Abrir los ‘Ajustes’ del iPhone Seleccionar el apartado de ‘Teléfono’ Buscar la sección de ‘Mostrar ID de llamada’ y pulsar el botón de desactivar

Configurar el modo privado en Android