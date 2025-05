Qué es la cocaína rosa, la peligrosa droga de moda intervenida en la playa de El Palmar

Las drogas clásicas como el hachís, la cocaína, la heroína, el cannabis siguen centrando en la mayoría de las ocasiones las grandes operaciones policiales y de la Guardia Civil pero no son las únicas que se encuentran en el mercado. Hay sustancias estupefacientes emergentes que empiezan a ponerse de moda y sobre las que ya están alertando las autoridades. Una de ellas es la cocaína rosa también conocida como 'tusi' o 'tubisi', una droga sintética que conlleva un alto riesgo de adición y que ha sido catalogada como extremadamente peligrosa porque existe mucha incertidumbre sobre su composición química exacta (no proviene de ninguna planta natural). Y es que, el término cocaína (que sí tiene un componente vegetal) que se emplea para designarla no deja de ser una referencia falsa: no se trata en sí de cocaína sino de una mezcla de otras sustancias psicoactivas como LSD y MDMA, y que en los casos más peligrosos pueden llegar a estar adulteradas con ketamina y anfetaminas. Se la apoda con ese nombre principalmente porque se suele presentar en un formato similar, en polvo, y para ser esnifada, aunque también se vende en forma de pastillas.

Según Infoadicciones, un proyecto de prevención y tratamiento de adicciones financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la cocaína rosa "se está volviendo popular entre los jóvenes y los efectos que menciona son muy preocupantes con episodios de pánico, ataques de ansiedad, depresión, alteraciones emocionales y despersonalización".

Lo más llamativo de esta droga es su color rosa brillante, que se consigue añadiendo un colorante alimentario, generalmente un edulcorante. Este aspecto es lo que de la da este narcótico una dosis de 'cierta exclusividad' y lo que justifica su precio: un gramo puede llegar a costar unos 100-120 euros, algo más que la cocaína normal, por lo que su consumo se asocia más a usuarios de mayor nivel económico.

El tusi está entrando en España aunque hay zonas como la Costa del Sol o el Campo de Gibraltar donde ya se está haciendo un hueco. En la provincia malagueña, Marbella, Benahavís o la propia capital ya se detectó su presencia en 2020. En Sevilla también tuvieron una redada en 2022 en Los Pajaritos donde localizaron esta sustancia.

Efectos de la cocaína rosa

Según el Instituto Castelao, entidad privada especializada en el tratamiento de adicciones a sustancias psicoactivas, algunos de los efectos del tusi son leves; otros, en cambio, revisten una mayor gravedad. Estas son las principales reacciones que produce el tusi a corto plazo son mareos, ansiedad, sensación de agitación o inquietud pasajera, euforia, alucinaciones, taquicardia, hipertensión que puede derivar en un accidente cerebrovascular o cardiaco y también en una insuficiencia cardiaca o renal.

En dosis altas el tusi llega a producir episodios de pánico y ataques de ansiedad similares a los que produce el LSD. Una vez terminado el efecto de la droga, la sensación es la contraria: llegan las alteraciones emocionales e incluso la depresión.

Además, el consumo de tusi por vía nasal puede resultar no solamente doloroso y perjudicial para las mucosas, sino que es posible incluso que las dañe a largo plazo.

Así nació la cocaína rosa

La cocaína rosa la sintetizó por primera vez el bioquímico y farmacólogo estadounidense Alexander Shulgin en 1974. Al principio, se empleó en el área de psiquiatría. Pero, su uso comenzó a expandirse en Estados Unidos cuando el MDMA se declaró ilegal. Finalmente, el Tusi también se incrustó en la lista de sustancias prohibidas. Pero, ya en el siglo XXI volvió a resurgir con fuerza en México y Colombia, donde se halla el principal centro productor. De hecho, se considera que los cárteles colombianos son los responsables de su propagación internacional.

Con la pandemia, su popularidad disminuyó pero ha vuelto a incrementarse recientemente.