Los clientes de Mercadona donan casi 1,7 millones de euros a los Bancos de Alimentos

Las 1.589 tiendas de Mercadona que se sumaron a la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) del 7 al 15 de noviembre, recaudaron un total de 1.693.836 euros gracias a la solidaridad de sus clientes. Por parte de Mercadona, como cada año, también se hará una aportación a esta iniciativa solidaria, que ascenderá a 240.500 euros.

Desde ya y a lo largo de un año, los Bancos de Alimentos podrán transformar tales aportaciones en unas 1.290 toneladas de productos de primera necesidad (atendiendo al tipo de productos que suelen solicitar), que equivaldrían a más de 16.100 carros de la compra.

En Andalucía, los clientes de los 344 supermercados participantes donaron 481.329 euros, a los que se suman 52.770 euros aportados por Mercadona. Los Bancos de Alimentos de la comunidad podrán transformar estas aportaciones en más de 356.000 kilos de productos de primera necesidad, el equivalente a algo más de 4.450 carros de la compra.

Cabe recordar que Mercadona lleva años colaborando con la FESBAL en esta iniciativa solidaria y aboga por la modalidad de donación monetaria en caja porque permite a los Bancos de Alimentos comprar los productos que necesiten, en las cantidades que precisen y en el momento que los necesiten, ya que disponen de todo un año para canjear la donación. "De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos", ha destacado Jesús Sánchez, gerente de Acción Social de Mercadona.

Además, Mercadona aboga por esta modalidad de donación monetaria porque es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental. Asimismo, ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.

Tarjetas Sociedad para realizar la compra en el supermercado

En el marco del compromiso que Mercadona mantiene con las entidades sociales, la compañía lleva años apostando por la progresiva implantación y colaboración a través de las Tarjetas Sociedad. Esta herramienta permite canalizar la ayuda a los usuarios dando la posibilidad de realizar su compra total en el supermercado. "Contribuye a dignificar el acto de compra, integrar al usuario y contribuir a mejorar su situación de vulnerabilidad", ha explicado Sánchez.

La funcionalidad de las Tarjetas Sociedad de Mercadona es similar a la de cualquier otra tarjeta. Están activadas con un importe determinado, pudiendo ser utilizadas en varias compras hasta que el saldo se agote, por lo que no es obligatorio gastar todo el importe en una sola compra.