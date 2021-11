¿Hay clases en los colegios de Cádiz el 7 de diciembre?

El puente de diciembre es siempre uno de los más esperados. La coincidencia de dos días festivos a nivel nacional, el 6 y 8 de diciembre, y la cercanía a la Navidad lo convierten en uno de los preferidos para una escapada o reuniones de amigos, y de momento, no hay restricciones previstas de movilidad, al menos dentro de España y Andalucía, pendiente también del calendario escolar.

Los niños también podrán disfrutar de unos días de descanso. En los colegios de Cádiz el 7 de diciembre será una jornada no lectiva, con lo que los centros educativos tendrán su última jornada esta viernes 3 de diciembre y no volverán a abrir sus puertas hasta el jueves 9 de diciembre, con sólo dos días de clase esa semana.

Y es que a los periodos de vacaciones y los días de fiesta nacional y autonómica se suman tres días que establecerán a nivel local de cada municipio y en el caso de Cádiz se han elegido, además del día de la Patrona de este jueves, el día 7 de diciembre y el que será Lunes de Carnaval, según la fecha oficial ahora sería el 6 de junio.

También será no lectivo en otras localidades, como El Puerto, San Fernando y Puerto Real.

Días no lectivos

A los periodos de vacaciones y los días de fiesta nacional y autonómica se suma el día de la Comunidad Educativa, fijada para el 1 de marzo, justo después del Día de Andalucía. Además hay tres días que establecerán a nivel local de cada municipio. La fiesta del 1 de mayo (domingo) se pasa al día 2.

Los ayuntamientos de cada localidad solicitarán a la Delegación Territorial de Educación y Deporte enCádiz, previa consulta al Consejo Escolar Municipal (incluyendo propuesta para Pedanías) y a los ConsejosE escolares de los Centros Docentes de aquellas localidades donde no esté constituido el Consejo Escolar Municipal, hasta 3 días no lectivos, siempre que las fiestas locales del municipio, establecidas por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial, no coincidan con el período lectivo del alumnado.

De momento los días confirmados son: