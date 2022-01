Cinco escapadas para disfrutar de la provincia de Cádiz en invierno

El invierno y la consecuente bajada de las temperaturas no deben ser un inconveniente a la hora de hacer turismo. La provincia de Cádiz ofrece alternativas igualmente atractivas al sol y la playa para disfrutar de esta época del año junto al calor de una chimenea y recorriendo parajes verdes y pueblecitos que se muestran con su mayor encanto. En esta lista ofrecemos cinco motivos para dejar el sofá y la manta a un lado y adentrarnos en algunos rincones únicos de nuestra tierra.

Castellar

En la comarca del Campo de Gibraltar se encuentra la localidad de Castellar de la Frontera. Dividida en tres núcleos de población, nos quedamos con Castellar Viejo, en lo alto de una colina y que sobresale por su castillo, una fortaleza nazarí construida entre los siglos XII y XV y que en la actualidad alberga un hotel de la cadena pública Tugasa. Este pequeño pueblo rezuma encanto y un marcado aire medieval y ofrece unas vistas incomparables de la comarca. Flores y macetas nos salen al paso en un entorno muy cuidado. Otro gran atractivo de la localidad es su cocina, siempre emparejada a las carnes de caza, especialmente al venado, así como al conejo y la perdiz.

Vejer

Vejer de la Frontera es sin duda uno de los destinos de moda de la provincia de Cádiz desde hace años. Y lo es por méritos propios. Ubicado en la comarca de La Janda, ha sido declarado Conjunto Histórico, galardonado con el Premio Nacional de Embellecimiento y forma parte de la Red de los Pueblos más Bonitos de España. La huella árabe es una constante en sus calles encaladas y empedradas, sobresaliendo el barrio de la Judería. Ofrece también unas impresionantes vistas y cuenta con una variada y cuidada oferta gastronómica que se renueva constantemente. Sobresale también la calidad de su catálogo hotelero y de sus tiendas.

Sanlúcar de Barrameda

La Capital de la Gastronomía 2022 no podía faltar en esta lista. Y no sólo por la riqueza de su cocina, incontestable y que le ha llevado a ostentar tal honor este año, si no también por todos aquellos encantos que atrapan al paseante. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, la ciudad sobresale por su monumentalidad y su aire señorial. Se divide en dos barrios, el alto y el bajo, y conserva huellas de su esplendoroso pasado como el el Palacio de Orleáns y Borbón o el renacentista Palacio Ducal de Medina Sidonia. La plaza del Cabildo es el punto de encuentro para tapear y probar sus deliciosos langostinos, pescaítos y guisos marineros, de los que también dan buena muestra en la zona de Bajo de Guía.

Grazalema

Incluido en la lista de 'Los Pueblos más Bonitos de España', Grazalema es una encantadora localidad de la Sierra de Cádiz que sobresale por su entorno natural y por su casco urbano, declarado Conjunto Histórico. Sus casas encaladas, sus tejados rojos y el enrejado de sus ventanas llaman la atención entre tanta belleza, coronada por las montañas del parque natural del mismo nombre que la rodean. Su gastronomía es excepcional, con los quesos de la zona como producto estrella, aunque con las carnes de caza, otras chacinas y su repostería destacando entre tan variada oferta. La limpieza de sus calles y la amabilidad de sus gentes son otros de los puntos destacados de este bello pueblo.

Olvera

También en la Sierra de Cádiz se encuentra Olvera, Capital del Turismo Rural 2021 tras imponerse a otras 247 localidades de todo el país. Sin duda lo que más llama la atención de este pueblo es la iglesia arciprestal de Nuestra Señora de la Encarnación y el castillo, una fortaleza musulmana del S. XII que aún conserva muros, torreones y la torre del Homenaje y que ofrece unas impresionantes vistas. Fue declarado Conjunto Histórico y su casco urbano presenta una exquisita mezcla de herencia andalusí, arquitectura popular y belleza monumental, con sus señoriales fachadas palaciegas. La Vía Verde de la Sierra es un gran reclamo para visitar este pueblo así como su exquisita gastronomía.