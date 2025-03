El certificado descargable para saber el IRPF de 2024 para la Declaración de la Renta

A poco más de 15 días para que arranque la próxima campaña de la Renta 2025, es muy posible que muchos contribuyentes se encuentren ya buscando documentación u ordenando facturas para presentar sus cuentas a Hacienda a partir del próximo 2 de abril.

Uno de los documentos más importantes que hay que tener a mano es el certificado tributario o del IRPF que contiene la información que, a ojos del Fisco, resume la situación fiscal del contribuyente. Con estos datos, podemos acudir al borrador de nuestra declaración y ver si todos los datos están correctos o hay alguno incompleto o que hay que modificar.

Por la importancia de este documento, Hacienda explica cómo descargar este certificado ya disponible en su página web.

Cómo descargar el certificado de IRPF en la web de Hacienda

Para la obtención de un certificado tributario de IRPF puedes utilizar una de estas vías:

De forma electrónica en la página web , para lo que es necesario disponer certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve. También puedes identificarte mediante el número de referencia de la campaña actual previamente facilitado por la Agencia Tributaria.

, para lo que es necesario disponer certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve. También puedes identificarte mediante el número de referencia de la campaña actual previamente facilitado por la Agencia Tributaria. A través de la APP de la Agencia Tributaria.

de la Agencia Tributaria. Telefónicamente, solicitando cita . Para realizar la solicitud del certificado por esta vía deberás identificarte con Cl@ve.

. Para realizar la solicitud del certificado por esta vía deberás identificarte con Cl@ve. De forma presencial en Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria, con cita.

Para solicitar por Internet una certificación tributaria de IRPF en la que conste toda la información relativa a la declaración de Renta, accede al apartado "Todas las gestiones", "Certificados", "Declaraciones Tributarias", "Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IRPF", "Solicitud".

En el caso de que el contribuyente no hubiera presentado declaración de Renta y no estuviera obligado a presentarla, según los datos en poder de la AEAT, se expedirá un certificado negativo de Renta, que incluye las imputaciones que le constan a la Agencia Tributaria, salvo en los supuestos en los que no conste información relativa a rentas o rendimientos imputables por el IRPF haciendo constar dicha circunstancia.

Si el contribuyente presentó declaración de Renta se indicará la modalidad de tributación en que se ha presentado, individual o conjunta, y se desglosarán datos económicos y personales relativos a la declaración.

El certificado tributario se generará automáticamente, siempre que se den los requisitos para su obtención.