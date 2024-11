Las carreras de la Universidad de Cádiz donde más se cobra

Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes que enfrentan los jóvenes desde el punto de vista académico. Decantarse por una u otra va a definir en muchos casos no sólo su futuro profesional sino el propio desarrollo de su vida personal, desde su lugar de residencia hasta si podrán tener o no familia. Y en esta decisión entran muchos factores en juego: hay quien se guía por sus gustos para el desempeño de profesiones que son eminentemente vocacionales; hay otros que siguen la tradición que marque los miembros de su familia; y hay quien sin tener unas ideas especialmente definidas en el momento de optar por una u otra, prefiere consultar temas más prácticos como las salidas profesionales o, por qué no, el sueldo que se suele cobrar.

El informe 'La empleabilidad de los jóvenes en España 2024: ¿cómo es la inserción de los graduados universitarios?' que elabora la Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) analiza la situación laboral de los universitarios que ingresaron en el curso 2017-2018 cuatro año después de su salida de la facultad, el porcentaje de filiación en base a la formación elegida, el tipo de contrato y hasta la base media anual de cotización.

Según este análisis, Informática, un grado que se estudia en la Universidad de Cádiz, es la carrera con mayor porcentaje de graduados afiliados a la Seguridad Social a los cuatro años de finalizar sus estudios. En concreto, el 86,97% se encuentran contratados por alguna empresa al pasar esos años tras acabar su formación académica. No obstante, hay un grado que lo supera en este aspecto y que es el caso de Medicina que, aunque incluida en el campo de Salud, con un porcentaje de afiliación a la Seguridad Social del 83,80%, como subcampo tiene una empleabilidad mayor, del 92,91%, al igual que ocurre con Enfermería, que es del 89,22%.

Sí difieren entre estas tres profesiones la tema de la 'seguridad' laboral: mientras que el 92,44% de los licenciados en Informática trabajan con un contrato indefinido al cabo de los cuatro años, Medicina y Enfermería se caracterizan por la mayor temporalidad, de hecho, son los empleos con mayor porcentaje de contratos laborales en este informe de CYD: 98,01% y 76,74% respectivamente.

En qué carreras se cobra más

Según este análisis, los egresados de Informática son los que tienen una base de cotización media anual (mensualidad bruta que cobra el trabajador incluyendo pagas prorretadas y otros conceptos como horas extra, vacaciones no disfrutadas, etc...) más alta de España, con 34.191,3 euros anuales de promedio, aunque Medicina como subámbito dentro de Salud también tiene una cifras altas en este aspecto: 39.775,9 euros anuales.

En el extremo contrario, el de los que cobran menos, estarían los trabajos relacionados con Ciencia Ambientales y del Mar y Turismo.

Empleabilidad y salarios de las carreras de la UCA

El informe DYC incluye más de un centenar de grados que se estudian en las universidades españolas, tanto en centros públicos como privados. Algunos de ellos se estudian en la Universidad de Cádiz, que ofrece otro tipo de formación que no está recogida en este listado, especialmente en lo referente a los dobles grados.

Este sería el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social al cabo de los cuatro años y el sueldo medio bruto anual que cobran de promedio los titulados en los grados que coinciden entre el listado ofertado por la UCA y los incluidos en el informe: