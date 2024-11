Campaña de descuento 'Cádiz Vale Más': registro cerrado en 10 minutos y algunos problemas con las confirmaciones

La campaña de bonos de descuento de Diputación 'Cádiz Vale Más' es una de las promociones que más interés despierta entre los gaditanos. Son miles las personas que este lunes, desde las 9:00 horas, estaban pendientes para poder formalizar un proceso que se hace online y que, debido al número de usuarios que tratan de acceder a la misma hora (el año pasado trataron de inscribirse 200.000 personas), suele generar algún que otro problema de colapso.

Como ya ocurrió en años anteriores, en esta ocasión de nuevo la página www.cadizvalemas.com ha presentado algunos problemas técnicos.

Este año, el procedimiento ha variado ligeramente respecto a ediciones anteriores. En primer lugar, el consumidor debía inscribirse previamente desde las 9:00 horas hasta agotar la disponibilidad de los vales, que han durado muy poco puesto que escasos 10 minutos después la web ya colgaba el cartel de que el registro ya estaba cerrado porque se habían asignado ya todos los vales disponibles. Se prevén nuevas emisiones a la misma hora los siguientes lunes si van sobrando.

Tras este registro, al usuario le debía llegar un mail de confirmación para que se pudiera descargar los vales a partir de las 11:00 horas. Muchas personas, no obstante, no han recibido ese mail de validación y cuando han tratado de acceder a sus bonos la respuesta era siempre que la dirección de correo electrónico no se había validado. Era necesario insistir mucho en este paso para que al final, dejara acceder a los descuentos.

Cómo funcionan los bonos de descuento de 'Cádiz Vale Más'

Los vales caducan a los siete días de su emisión. Podrá canjearse un vale por cada 20 euros consumidos y todos los posibles, siempre como máximo la mitad del importe total. En el establecimiento, el consumidor mostrará en su teléfono móvil el bono que desea canjear antes de realizar el pago. El establecimiento no deberá haber agotado su cupo máximo de bonos, que son 800 en total.