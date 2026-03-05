Cádiz tendrá tarjeta sanitaria virtual: así podrás gestionar tu salud desde el móvil

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la tarjeta sanitaria virtual, una iniciativa que llegará a todos los ciudadanos de la provincia de Cádiz a finales de marzo. La herramienta permitirá gestionar citas, consultar el historial médico y presentar recetas electrónicas desde el teléfono móvil, lo que supone una reducción de desplazamientos y una mayor agilidad en los trámites administrativos.

Integración con la Carpeta Ciudadana

La tarjeta sanitaria forma parte de la Carpeta Ciudadana, la plataforma digital de la Junta de Andalucía que centraliza documentos y servicios públicos. Desde esta plataforma, los usuarios pueden identificarse en centros de salud y farmacias mediante código QR, revisar informes médicos y vacunas, y presentar recetas para retirar medicación.

El acceso a esta herramienta requiere estar de alta en la base de datos del SAS y contar con certificado digital, sistema Cl@ve o código QR para iniciar sesión. La Junta asegura que el sistema protege la información personal mediante protocolos de seguridad, aunque los responsables sanitarios recomiendan mantener actualizados los datos de contacto y notificaciones.

Funcionamiento previsto en la provincia de Cádiz

Cuando se implemente, la tarjeta se podrá utilizar en los principales centros de salud gaditanos, como el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, el centro de salud La Granja o los ambulatorios de San Fernando y El Puerto de Santa María. También estará disponible en las farmacias adheridas a la receta electrónica, donde los pacientes podrán retirar medicación mostrando el código QR desde su móvil.

Por otro lado, los profesionales aclaran que la digitalización no sustituirá la atención presencial: para pruebas físicas, consultas complejas o urgencias, los usuarios deberán acudir al centro correspondiente. La tarjeta simplificará los trámites administrativos y la gestión de citas, pero no reemplazará la consulta directa con el personal sanitario.

Ventajas previstas para los pacientes

El principal beneficio será la reducción de gestiones presenciales. Los pacientes podrán modificar o anular citas, consultar información sobre tratamientos o revisar su historial médico sin necesidad de desplazarse. Además, la Carpeta Ciudadana centralizará certificados, notificaciones y documentos oficiales, facilitando la organización y el seguimiento de los trámites sanitarios.

En cuanto a la seguridad, la plataforma garantizará que solo el usuario autorizado acceda a los datos y permitirá actualizar la información personal en cualquier momento. Los responsables sanitarios recuerdan que será importante mantener el teléfono protegido y no compartir las credenciales con terceros.

Con la tarjeta sanitaria virtual, Cádiz se sumará a la modernización del sistema sanitario andaluz. La medida buscará agilizar la gestión de trámites, facilitar la vida de los pacientes y ofrecer acceso a servicios digitales desde cualquier lugar de la provincia, sin sustituir la atención presencial, que seguirá siendo fundamental en hospitales y centros de salud.